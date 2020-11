Lorenzo Crespi va all'attacco: Milly Carlucci è cattiva, Barbara d'Urso è bugiarda

Lorenzo Crespi è andato all'attacco nei confronti di due famose conduttrici tv, Barbara d’Urso e Milly Carlucci, dalle pagine del sito di cronaca rosa iGossip.it. Il celebre attore siciliano, interprete di numerosi film e serie tv di successo come Carabinieri e Donne di mafia, ha parlato della sua precedente e non certo esaltante esperienza a Ballando con le Stelle e ha rivelato di aver ricevuto per ben due volte la proposta di partecipare come concorrente al famoso reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

Lorenzo Crespi, nome d’arte di Vincenzo Leopizzi, ha dichiarato a iGossip.it che il suo periodo più bello della sua carriera è durato 20 anni: “20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle. Praticamente fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso”.

Ma che cosa vorrebbe fare Crespi? Lorenzo ha asserito: “Vorrei tornare solo a recitare. Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto no”.

Crespi ha commentato l'attuale seconda ondata di pandemia di Covid-19: "L’avevo già detto e prevista l’anno scorso. Sono malato polmonare e quindi ho paura degli ospedali, soprattutto quelli delle mie parti. Mi fido delle cliniche. Chi ha più soldi viene curato subito, chi è povero muore".