I 4 migliori film sul gioco d'azzardo su Netflix ora

Che tu sia un fan di Netflix o che tu stia prendendo in prestito l'account di un tuo amico, sai tutto sui vantaggi che Netflix ha da offrire. Niente più pubblicità, anteprime o ricerca di sottotitoli online: hai tutto in un unico posto! Ecco perché Netflix è diventata una delle piattaforme di streaming online più rinomate e popolari in circolazione.

21

Un film a tema casinò del 2008 interpretato da Jim Sturgess nei panni di Ben Campbell, un giovane matematico motivato e di talento del MIT, che cerca di finanziare le sue lezioni alla Harvard Medical School. Lo fa con l'aiuto di una professore del MIT Rosa, interpretato da Kevin Spacey, che lo invita a unirsi alla sua squadra del blackjack. Il team è composto da altri studenti giovani e ambiziosi bravi al conteggio delle carte e con talenti segreti, che portano profitti significativi.



Grazie ad alcuni colpi di scena accattivanti, il film è diventato un successo negli Stati Uniti subito dopo la sua uscita. 21 ha ottenuto recensioni positive da parte della critica cinematografica, con un punteggio medio di B +.

Casinò

Sei un fan delle star del cinema della vecchia scuola? Si, personalmente. Bene, questo è il film che fa per te. Martin Scorsese l'ha diretto, e Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci sono alcuni degli attori principali. Questo film del 1995 vede de Niro come un esperto di gioco d'azzardo assunto per supervisionare le operazioni quotidiane in un casinò di Las Vegas tra slot machines e tavoli di Roulette e craps. La storia è ambientata negli anni '70 ed è stata ispirata da eventi della vita reale.

Il film ha ottenuto recensioni positive, con Stone che ha ricevuto una nomination all'Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione ed ha anche vinto un Golden Globe. Lo stesso anno Scorsese ha anche ricevuto una nomination come miglior regista ai Golden Globe. Con il passare degli anni, Casino ha ottenuto sempre più consensi dalla critica per il lavoro artisticamente maturo e compiuto.





Croupier

Sei un fan di Clive Owen? Sapevi che la carriera di Owen negli Stati Uniti è iniziata grazie al film del 1998 Croupier? Potrebbe essere un film neo-noir britannico, ma Croupier è stato molto acclamato negli Stati Uniti dopo la sua uscita iniziale. Il film non riguarda l'affascinante scena di Las Vegas che siamo abituati a vedere nei film a tema casinò, ma gli spettatori saranno in grado di seguire l'ambiente del casinò attraverso gli occhi del croupier. Il regista Mike Hodges voleva mostrare il lato oscuro dei casinò e quanto sia facile per loro prendere il controllo della vita di una persona.



È interessante notare che il film non è stato all'altezza delle aspettative alla prima uscita nel Regno Unito. Solo quando è uscito negli Stati Uniti, Croupier ha ricevuto ampi consensi di critica. Il film è ora uno dei film più intricati e preferiti che ruotano attorno alla vita del casinò.

Vinci tutto (Win it All)

Come versione più recente del 2017, Win It All ha lasciato un segno tra i tanti film di alto profilo a tema casinò. Jake Johnson interpreta Eddie Garrett, un giocatore patologico in via di guarigione, insieme a Joe Lo Truglio, Keegan Michael Key e Aislinn Derbez in una commedia da casinò. Intrigante? Non ci sono molte commedie sul gioco, poiché l'argomento non è generalmente considerato umoristico, ma è uno dei migliori film aggiunti di recente su Netflix. Sicuramente non uno dei migliori film sul gioco d’azzardo.

Un delinquente locale lascia Eddie con un borsone pieno di contanti, il che spinge Eddie a ricominciare a giocare d'azzardo. Da lì in poi, un ottovolante di emozioni ci conduce attraverso il caos degli eventi e delle risate. Se sei interessato a scoprire cosa è successo a Eddie e se il delinquente è tornato per riavere i suoi soldi, visita Netflix per guardare questa straordinaria commedia del regista Joe Swanberg.