GTA Online: in arrivo The Cayo Perico Heist

THE CAYO PERICO HEIST: IN ARRIVO IL 15 DICEMBRE IN GTA ONLINE

Sei pronto a superare i tuoi limiti? Hai fatto evadere una spia dal Bolingbroke Penitentiary. Hai salvato il mondo da un miliardario megalomane dell’industria tecnologica. Hai svaligiato un casinò. Ora è il momento di conquistare un’intera isola!

Preparati a infiltrarti nel complesso di un’isola remota appartenente a uno dei più noti trafficanti di droga del mondo nell’aggiornamento di Grand Theft Auto Online più grande, più audace e più frenetico di sempre: The Cayo Perico Heist.

Sarai tu a dover decidere come entrare a Cayo Perico, una delle isole private più impenetrabili: evita le guardie armate fino ai denti o neutralizzale e dattela a gambe dopo aver arraffato del prezioso bottino, oltre a opere d’arte, oro o soldi sporchi. Prendine più che puoi! Scegli i tuoi strumenti. Scegli il tuo approccio. Scegli la tua squadra o cimentati nell’impresa da solo. L’importante è riuscire a tornare a Los Santos tutti interi.

The Cayo Perico Heist è l’avventura di GTA Online più vasta di sempre, ambientata in una località esotica per introdurre un nuovo sistema dei colpi che permette di giocare da soli o in compagnia insieme a un massimo di altri tre giocatori. Sarà inoltre possibile entrare in possesso di nuovi veicoli e armi, visitare luoghi di aggregazione sociale per ballare e fare festa con gli amici, incontrare nuovi celeberrimi DJ e ascoltare nuove stazioni radio, con oltre 100 nuove canzoni. E non dimentichiamoci dell’enorme e versatile sottomarino armato che fungerà da quartier generale del colpo, insieme a tante altre sorprese.

Resta sintonizzato per ulteriori dettagli e preparati per The Cayo Perico Heist.