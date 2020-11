OPPO lancia Enco X, auricolari True Wireless

OPPO, brand leader mondiale di dispositivi smart, ha lanciato i suoi ultimi auricolari di punta: OPPO Enco X True Wireless con cancellazione attiva del rumore, nate dalla prima partnership in assoluto con il produttore di speaker professionali Dynaudio. Dotate di quattro impostazioni personalizzate di cancellazione del rumore per un’esperienza completamente nuova e di alta qualità . Queste nuove cuffie sono il frutto dell’esperienza decennale di OPPO nel campo dell’acustica combinata con la competenza tecnica di Dynaudio e segnano un nuovo standard per la tecnologia di cancellazione del rumore.

OPPO x Dynaudio: creazione di nuovi standard True Wirelss con qualità Hi-Fi

Gli auricolari premium OPPO Enco X rappresentano la combinazione tra la padronanza dell’acustica di OPPO e l’esperienza del gigante dell’audio Dynaudio. L’autentica qualità audio di questi auricolari è il prodotto di un’incessante ricerca, test e messa a punto nel più grande laboratorio acustico d’Europa, condotto dal responsabile dell’acustica di Dynaudio, Daniel Emonts, e dal suo team in collaborazione con gli esperti di OPPO.

Allo stesso tempo, OPPO ha creato un nuovo sistema acustico DBEE (Dynamic Bass Enhanced Engine) 3.0 con dei nuovi materiali, una nuova struttura e una nuova tecnologia. OPPO adotta in modo innovativo un design a doppio driver coassiale che consiste in un driver a membrana magnetica bilanciata e un drive dinamico composito a triplo strato, e con questi due altoparlanti posizionati su assi paralleli, assicura un’uscita audio naturale e ad alta definizione. Inoltre, con la trasmissione wireless LHDCTM con un elevato bit-rate, ci sono più velocità , più dati e più larghezza di banda, il che significa che gli auricolari OPPO Enco X conservano più dettagli audio, offrendo allo stesso tempo un suono ricco, ad alta definizione e di alta qualità .

Grazie all’esperienza di Dynaudio nel bilanciamento del suono, un sistema audio innovativo e la tecnologia di trasmissione wireless LHDCTM, OPPO Enco X fornisce il massimo dell’esperienza audio Hi-Fi.

Modalità di riduzione del rumore a più impostazioni e trasparenza con un solo tocco

Gli auricolari OPPO Enco X sono dotati di un chip di cancellazione del rumore digitale Bluetooth di alta qualità , dual-core, che supporta la cancellazione attiva del rumore (ANC hybrid) con una profondità massima di riduzione del rumore che raggiunge i 35 dB. Sono disponibili quattro impostazioni per la cancellazione del rumore: cancellazione

massima del rumore, cancellazione del rumore, cancellazione del rumore disattivata e modalità Trasparenza. Dall’esterno all’interno, dalla casa all’esterno, ogni modalità è ottimizzata per un ambiente diverso. Ad esempio, gli utenti possono scegliere la cancellazione massima del rumore per il massimo godimento dell’audio durante i loro spostamenti su mezzi come autobus, metropolitane o aerei. Gli utenti possono passare rapidamente alla cancellazione del rumore per attenuare il rumore ambientale quando sono in ufficio o in un bar. L’utente può anche selezionare la nuova modalità Trasparenza con un solo tocco per ascoltare il mondo esterno senza togliersi gli auricolari. Inoltre, con l’algoritmo di riduzione del rumore a triplo microfono, i rumori durante le telefonate sono sostanzialmente ridotti. Non importa quanto sia rumoroso l’ambiente circostante, sarete sempre ascoltati.

Gli auricolari OPPO Enco X sono disponibili in due semplici ed eleganti colori: nero e bianco. Sono inoltre compatibili con la ricarica wireless e dotati di un’autonomia fino a 25 ore con una sola ricarica. Inoltre, con la ricarica inversa, è possibile ricaricare gli auricolari con lo smartphone in qualsiasi momento e ovunque.

Gli auricolari OPPO Enco X True Wireless Earphones saranno disponibili online e nei negozi a partire dal 20 novembre 2020 al prezzo consigliato di 179euro.