Fitbit OS 5.1 aggiornamento software disponibile

L’aggiornamento software Fitbit OS 5.1 migliora le funzionalità degli smartwatch Sense e Versa 3

Questo aggiornamento offre ancora più modi per tracciare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e aiutare gli utenti a gestire meglio il loro benessere, e include funzionalità vocali potenziate sul dispositivo con chiamate Bluetooth e risposte vocali per gli utenti Amazon Alexa. Inoltre, qui di seguito troverai anche maggiori dettagli sulla disponibilità dell’Assistente Google.

Ecco le novità dell’aggiornamento Fitbit OS 5.1:

SpO2

Fitbit ha migliorato la sua esperienza di monitoraggio SpO2. Oltre al monitoraggio attraverso la clockface Sp02 signature disponibile per i tutti i possessori di Sense e Versa 3, da oggi gli utenti Premium potranno registrare i livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno e tenere traccia dei valori medi anche nell’app Fitbit.

Monitorare le tendenze SpO2 nel pannello delle Metriche di salute può aiutare a rilevare variazioni importanti nello stato di benessere e forma fisica, come maggiori livelli di stress e affaticamento, segni di problemi respiratori o cambiamenti nell’ambiente che ci circonda, ad esempio altitudine e qualità dell’aria. Tracciando i livelli SpO2 nel corso del tempo, monitorare i cambiamenti nello stato di benessere e forma fisica adesso è più facile che mai.

Per chi preferisce tenere d’occhio i livelli notturni di SpO2 direttamente dal polso, Fitbit offre un quadrante orologio SpO2 gratuito, oltre a 7 quadranti orologio con rilevazione SpO2 che saranno disponibili nella Galleria app entro la fine dell’anno. A partire dal lancio a settembre, il quadrante orologio SpO2 di Fitbit è stato scaricato oltre 1 milione di volte dalla Galleria app di Fitbit.

Amazon Alexa

Con Amazon Alexa Integrata è possibile ricevere risposte ascoltabili tramite l’assistenza vocale sul dispositivo e restare sempre connessi con ciò che conta per ognuno di noi.

Assistente Google

L’Assistente Google sarà inizialmente disponibile a partire da oggi negli Stati Uniti e verrà rilasciato in lingua inglese in altri paesi, tra cui Australia, Canada, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito alla fine del 2020. All’inizio del 2021, l’Assistente Google sarà inoltre disponibile in Belgio, Canada (francese), Cile, Colombia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Perù, Spagna, Svezia e Svizzera.

Chiamate Bluetooth

Con entrambi gli smartwatch Sense e Versa 3 sarà inoltre possibile rispondere a mani libere alle chiamate Bluetooth grazie al microfono e agli altoparlanti integrati, inoltrare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica e controllare il volume direttamente dal polso. Gli utenti AndroidTM possono inoltre rispondere ai messaggi di testo in movimento utilizzando i comandi di dettatura vocale.