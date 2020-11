GeForce NOW arriva in Streaming su iOS Safari

Inoltre, in arrivo nuovi giochi Game Ready su GeForce NOW!

Nvidia è lieta di annunciare che, pochi istanti fa, GeForce NOW è stata lanciata su iOS Safari in versione beta. I membri potranno, quindi, giocare ora a molti dei titoli presenti all’interno della library GeForce NOW su iPhone e iPad, portando la potenza del gioco GeForce a milioni di giocatori in mobilità.

I membri di GeForce NOW possono iniziare questa nuova esperienza visitando il sito https://play.geforcenow.com/ dai dispositivi che utilizzano iOS 14.2 o iPadOS 14.2. Per tutti gli altri giocatori non ancora membri di GeForce NOW, è possibile sottoscrivere un abbonamento Founders (€4.22/mensile o €21,11 per sei mesi) o iscriversi alla versione gratuita a questo link https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/memberships/.

La beta di GeForce NOW iOS Safari è disponibile in Nord America e in Europa (Russia compresa) attraverso il partner GFN.RU di GeForce NOW Alliance. In futuro sarà disponibile anche in altri paesi partner di GeForce NOW Alliance.

Insieme al fantastico team di Epic Games, stiamo lavorando per abilitare una versione touch-friendly di Fortnite, che ritarderà però la disponibilità del gioco. Anche se da mobile la migliore esperienza di GeForce NOW è tramite gamepad, grazie al touch oltre 100 milioni di giocatori appassionati di Fortnite hanno costruito, combattuto e danzato verso le loro Vittorie Reali. Non vediamo l’ora di offrire un’esperienza mobile per Fortnite in streaming cloud, alimentata da GeForce NOW. I membri GFN potranno cercare il gioco su iOS Safari a breve.

GeForce NOW su iOS Safari necessita di un gamepad, quindi i giochi che richiedono l’uso di una tastiera o di un mouse non sono disponibili a causa delle limitazioni appena descritte. E’ chiaro che, per ottenere la migliore esperienza, i membri potranno utilizzare un gamepad GeForce NOW Recommended, come il Razer Kishi.

Abbiamo pubblicato un blog che contiene informazioni aggiuntive e altri annunci, tra cui:

La qualità del servizio continua a migliorare e continueremo a lavorarci nel tempo;

continua a migliorare e continueremo a lavorarci nel tempo; I recenti lanci dei giochi su GeForce NOW includono Watch Dogs: Legion con RTX, Among Us e Assassin’s Creed Valhalla. Cyberpunk 2077 arriverà presto e includerà anche l’RTX;

Sempre in arrivo è il supporto per GOG . Non abbiamo ancora definito una data, quindi vi consigliamo di rimanere aggiornati per ulteriori informazioni;

. Non abbiamo ancora definito una data, quindi vi consigliamo di rimanere aggiornati per ulteriori informazioni; L’esperienza di Chrome webRTC basata sul browser si espanderà ad altre piattaforme nel primo trimestre del prossimo anno.

webRTC basata sul browser si espanderà ad altre piattaforme nel primo trimestre del prossimo anno. Un nuovo partner di GeForce NOW Alliance, Zain, presto espanderà il cloud gaming in Arabia Saudita lanciando la sua beta. Nel frattempo, Taiwan Mobile ha appena lanciato il suo servizio GeForce NOW in versione beta.

Infine, questa settimana rilasciamo tanti altri giochi Game Ready su GeForce NOW. Come sempre, è possibile visitare la pagina dei giochi per vedere l’elenco completo dei giochi disponibili su GeForce NOW. L’aggiornamento di questa settimana porta un totale di 7 nuovi giochi nella library di GeForce NOW, incluso il lancio di Bridge Constructor: The Walking Dead su Epic Games Store e Steam.

E ogni volta che Epic Vault aggiunge nuovi fantastici giochi gratuiti Nvidia è presente per portare – ogni settimana – questi titoli anche su GeForce NOW. Il gioco gratis di questa settimana è l’Elite Dangerous. Tieni d’occhio, ogni giovedì, i titoli sulla piattaforma per avere la conferma dell’aggiunta di tutte le novità.

L’elenco completo dei giochi si trova qui di seguito.

Game Ready su GeForce NOW – uscite di questa settimana

I giochi saranno disponibili a partire dalle 19 di oggi, giovedì 19 novembre, a eccezione dei titoli in cui è indicata un’altra data

Nuovi titoli su GeForce NOW:

Bee Simulator (nuovo lancio su Steam)

Bridge Constructor: The Walking Dead (lancio su Epic Games Store e Steam, 19 novembre)

Poker Club (lancio su Steam, 19 novembre)

Elite Dangerous (gratuito su Epic Games Store – dal 19 al 26 novembre)

RuneScape

Trials Rising (versione Epic Games Store)

Ritorna su GeForce NOW: