Microsoft Store dà il via al Black Friday

Fino a 500€ di sconto sui prodotti Surface e Xbox

in occasione della settimana del Black Friday, Microsoft Store annuncia una serie di offerte imperdibili che faranno felici gli amanti dello shopping online e tutti coloro alla ricerca del perfetto regalo hi-tech per Natale. Da lunedì 23 novembre a domenica 29, sul Microsoft Store sarà infatti possibile trovare sconti esclusivi fino a 500€ sul meglio della famiglia Surface e sulla linea Xbox.

Inoltre, per offrire il massimo della sicurezza ai clienti che scelgono di acquistare online, Microsoft Store garantisce consegne rapide, 60 giorni di resi gratuiti senza costi di spedizione e 90 giorni di assistenza gratuita su tutta la gamma Surface. Chi è intenzionato ad approfittare del Black Friday per rinnovare la propria postazione per lo smart working o per le lezioni a distanza troverà sul Microsoft Store molte offerte interessanti, in grado di rispondere a ogni esigenza.

Per chi è alla ricerca di un 2-in-1 versatile e potente, Microsoft Store propone l’iconico Surface Pro 7 che, grazie al suo processore Intel Core di decima generazione, si rivela perfetto sia per la produttività sia per l’intrattenimento a casa ma anche durante gli spostamenti. Surface Pro 7 è acquistabile con sconti fino al 29% su tutta la gamma oppure all’interno dei pacchetti risparmio, che per i modelli con Intel Core i5 da 128GB e 256GB includono l’esclusiva Type Cover con tastiera.

Chi, invece, desidera un dispositivo dalle dimensioni più contenute adatto sia a un utilizzo in famiglia sia in azienda, troverà la soluzione perfetta nel Surface Go 2, il device più piccolo della famiglia che combina un’incredibile qualità in un design leggero e portatile. Tutta la gamma Surface Go 2 vanta sconti fino al 29% e anche in questo caso è possibile acquistare il pacchetto risparmio, che per la configurazione CoreM WiFi 128GB include la Type Cover con tastiera.

E non è finita qui! Microsoft Store soddisfa anche chi preferisce un notebook dalla forma tradizionale ma dalle linee eleganti che contraddistinguono tutta la famiglia Surface, suggerendo Surface Laptop 3 che, disponibile nelle varianti da 13,5’’ e 15’’, garantisce ottime velocità e performance e un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Surface Laptop 3 può essere acquistato con sconti fino al 29%.

Infine, studenti, insegnanti e genitori troveranno sul Microsoft Store anche uno sconto dedicato fino al 10% sui nuovi Surface Laptop Go, Surface Pro X, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds.

Ma il Black Friday non è solo produttività e Microsoft Store ha pensato anche ai gamer amanti dell’intrattenimento firmato Xbox: durante la settimana del Black Friday è infatti possibile acquistare Xbox One S al prezzo di 249,99€ invece di 299,99€, risparmiare fino al 60% su una serie di titoli selezionati – inclusi FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel’s Avengers e tanti altri ancora – e ottenere a solo 1€ il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate, che include Xbox Live Gold e offre l’accesso a oltre 100 titoli su console, PC e dispositivi Android, nonché all’abbonamento EA Play, per giocare a 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Art.