SNIPER ELITE 4, ORA DISPONIBILE SU SWITCH

L’acclamato SNIPER ELITE 4 è ORA DISPONIBILE per Nintendo Switch

Lo sparatutto tattico, ambientato durante la seconda guerra mondiale, di Rebellion è ora disponibile per l'acquisto in edizione fisica e in versione digitale tramite il Nintendo eShop.

Giocato da oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo e ampiamente acclamato dalla stampa e dai fan, Sniper Elite 4 è lo sparatutto, ambientato durante la seconda guerra mondiale, di un'intera generazione. Continua l'eredità della serie di profonda strategia furtiva combinata con avanzati e viscerali cecchini attraverso paesaggi enormi.

Sniper Elite 4 porta i giocatori nello splendido scenario mediterraneo dell'Italia, nel 1943, dove la Resistenza combatte per sconfiggere una nuova e terrificante minaccia per gli Alleati.





Sniper Elite 4 offre:

L'esperienza sniping?definitiva , balistica avanzata e strategia senza limiti

, balistica avanzata e strategia senza limiti Una vasta campagna?con mappe enormi e strategia senza limiti?

e strategia senza limiti? Kill?cam?a raggi X ,?con abbattimenti in mischia ed esplosivi?

,?con abbattimenti in mischia ed esplosivi? Armi iconiche della Seconda Guerra Mondiale ;?fucili da cecchino, pistole, mitra, trappole, granate e altro ancora?

;?fucili da cecchino, pistole, mitra, trappole, granate e altro ancora? Migliora e personalizza le tue abilità e armi?man mano che avanzi?

le tue abilità e armi?man mano che avanzi? Meccanica di attraversamento tattico ;?arrampicati, appenditi, dondolati e salta attraverso le mappe!?

;?arrampicati, appenditi, dondolati e salta attraverso le mappe!? Modalità co-op e multiplayer in wireless locale e online

Su Nintendo Switch,?Sniper?Elite?4 offre nuove funzionalità esclusive tra cui:?

Motion?aim?con controlli giroscopici?

Supporto rumble HD: ?senti il tuo battito cardiaco e l'impatto dei proiettili!?

?senti il tuo battito cardiaco e l'impatto dei proiettili!? Supporto Pro Controller? per aumentare la tua?precisione?

per aumentare la tua?precisione? Multiplayer wireless locale nelle modalità co-op e versus

Per maggiori informazioni, visita Sniper.com