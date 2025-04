A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

Fa quello che nessun uomo dovrebbe mai fare: pubblica quasi tutto sulla chat WhatsApp della sua squadra di calcio. E per lei da quel momento inizia un incubo, visto che foto e video in cui ? perfettamente riconoscibile iniziano a circolare in rete e diventano l'argomento della settimana. Ma la storia non finisce qui, perch? ha un lato ancora peggiore: la moglie di uno dei giocatori trova le foto e si rende conto di essere la maestra d'asilo di suo figlio. E manda tutto ad altre tre madri. Poi chiama la maestra e la minaccia: "Guai a te se lo denunci o lo dici l? fuori. Altrimenti racconter? tutto al capo dell'asilo". "Non riuscir? nel suo tentativo - scrive il pm Ruggero Crupi nell'avviso di conclusione delle indagini - solo per la ferma volont? della vittima di denunciare l'accaduto".?

Dalle indagini risulta che la vittima, difesa dall'avvocato Domenico Frangapane, non ? stata intimidita ma si convinta a denunciare. In quel momento, la madre avverte la direttrice che invece di simpatizzare con la vittima se ne va e la licenza rivelando i motivi della disposizione. E dice che in questo modo la ragazza non potr? pi? trovare lavoro. La direttrice ? finita a processo per diffamazione.?

Adesso l'insegnante ha chiesto centinaia di migliaia di euro di risarcimento Altrimenti, sar? parte civile nel processo penale che attende la?direttrice e la moglie del giocatore.?

