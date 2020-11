MK11 Ultimate | nuovo trailer Rambo vs Terminator

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 Ultimate presenta lo scontro del secolo: Rambo contro Terminator!

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo gameplay trailer di Mortal Kombat 11: Ultimate in cui viene presentata la resa dei conti più attesa nell’universo di Mortal Kombat: Rambo contro Terminator.

Lo scontro, tanto brutale quanto leggendario, avrà come protagonisti due vere e proprie icone della cultura pop: chi la spunterà tra Rambo, l’ex soldato delle Forze Speciali, e lo spietato cyborg assassino Terminator T-800? Il 17 novembre, giorno del lancio di Mortal Kombat 11 Ultimate, saranno i giocatori a scegliere da che parte stare e quale combattente ne uscirà trionfante.

Rambo, dietro licenza di STUDIOCANAL, arriverà come personaggio giocabile il 17 novembre come parte di Mortal Kombat 11 Ultimate e del Kombat Pack 2 e sfoggerà la voce e le fattezze dell’attore Sylvester Stallone, oltre che varianti di skin ispirate ai film “Rambo”, “Rambo 2 – La Vendetta” e “Rambo III”. Il Terminator T-800 di Mortal Kombat 11 è ispirato al film di Skydance e Paramount Pictures “Terminator: Dark Fate” e presenta le fattezze dell’attore Arnold Schwarzenegger.





Mortal Kombat 11 Ultimate offre l’esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 aggiungendo il Kombat Pack 2 con i nuovi combattenti giocabili Rain, Mileena e Rambo, insieme al gioco base Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e l’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath. Mortal Kombat 11 Ultimate verrà rilasciato a partire dal 17 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.

Chi già possiede Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection e il gioco principale di Mortal Kombat 11 e chi vorrà acquistarlo su PS4 e Xbox One avrà accesso ad aggiornamenti alle versioni del gioco per PS5 o Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi. L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente insieme al lancio di Mortal Kombat 11 Ultimate, portando risoluzione 4K dinamica, grafica migliorata, tempi di caricamento più brevi e altro ancora. L’aggiornamento è disponibile solo per chi possiede PS5 o Xbox Series X|S.

Per saperne di più su Mortal Kombat 11 Ultimate, visita MortalKombat.com