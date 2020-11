Natale 2020: le idee regalo firmate Mediacom

Anche per il Natale 2020 Mediacom si conferma un?inesauribile fonte di utili idee regalo

Un MiniPC per l?intrattenimento di tutta la famiglia, ma anche per studio e la produttività individuale, un?elegante cornice multimediale su cui caricare le foto appena scattate con il proprio smartphone, una raffinata lampada a led con USB charger o un versatile speaker Bluetooth sono solo alcune delle proposte che Mediacom suggerisce come strenne per il prossimo Natale.

Mediacom offre diverse ed originali idee tech per chi è alla ricerca del regalo ideale per il prossimo Natale. Pensato per assicurare prestazioni eccellenti, minimi ingombri e massimi livelli di silenziosità, il nuovo Mediacom MiniPC 101 (159,90 euro) ha tutte le carte in regola per soddisfare al meglio le esigenze nell’ambito dell’intrattenimento domestico, per navigare su Internet, magari utilizzando il grande schermo della TV di casa, ma anche per far girare i più diffusi applicativi per la produttività individuale, per lo studio e per la didattica a distanza.

Un dono che farà sicuramente felice il proprio partner, ma anche i nonni o un lontano parente, è una cornice digitale, dove poter caricare foto e video dei ricordi più belli, come la Digital Photo Frame M-PF154WS (139,90 euro) che, con il suo il suo display in formato 16:10 da 15,4" e a una risoluzione di 1280x800, è in grado di offrire una qualità delle immagini senza compromessi, nonché riprodurre video, che possono essere ripetuti in modo programmato o continuo. Un’altra proposta perfetta come strenna natalizia è poi la sorprendente Social Photo Frame Wi-Fi (139,90) che, grazie alla connettività wireless e ad un’App dedicata, è in grado di mostrare sul suo luminoso display le fotografie scattate con gli smartphone pochi istanti dopo essere state scattate.

Per chi desidera illuminare al meglio una postazione di lavoro per lo smart working o per lo studio e per chi vuole donare un tocco tech al proprio salotto il regalo ideale è senza dubbio una delle eleganti lampade a LED USB di Mediacom.

Ideale per essere posizionata su una scrivania, ma perfetta anche per essere in bella mostra su una consolle, la lampada a Led con Charger USB 2A e porta penne (59,90 euro) colpisce fin dal primo sguardo grazie alla particolarità della sua base con portapenne, che integra un display con funzionalità di termometro, calendario e orologio-sveglia. Questa lampada, inoltre, consente la ricarica veloce di tablet e smartphone, mentre un robusto stelo snodato e comodi controlli touch permettono di direzionare e regolare il flusso luminoso con estrema precisione.

La lampada a Led con Charger USB 2A e luci d’atmosfera (79,90 euro), invece, oltre a fornire un'eccellente illuminazione e a consentire di ricaricare un dispositivo USB, è in grado di creare rilassanti atmosfere in ogni ambiente della casa. La sua base, infatti, incorpora una sorgente luminosa in grado di riprodurre una vasta gamma di tonalità di colore e offrire i benefici della cromoterapia.

Il dono di sicuro effetto per chi ama lavorare, studiare o rilassarsi con un sottofondo musicale o si diletta a suonare uno strumento è, infine, il versatile speaker Bluetooth Cube Box 20W (74,99 euro ), che consente di ascoltare le proprie playlist preferite da qualsiasi dispositivo compatibile (smartphone, computer o tablet), collegare il proprio strumento musicale o un microfono. Dotato di un originale sistema di luci a led multicolore per creare sempre l’atmosfera giusta, Cube Box 20W è, inoltre, equipaggiato con un pratico telecomando e con una batteria ricaricabile che assicura la massima libertà di movimento.

Ulteriori spunti per i regali del prossimo Natale si possono trovare al seguente link: https://www.mediacomeurope.it/