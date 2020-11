Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sarà ottimale e non si potrà godere pienamente delle nuove implementazioni. Ecco perché oggi abbiamo deciso di consigliarvi una TV di fascia medio-alta dalla qualità prezzo imbattibile.

La Nex-Gen è in grado di supportare definizione fino all’8K ed refresh rate fino a 120Hz. Molti utenti tendono ad acquistare TV costose perchè queste le supportano. Noi ne abbiano provata una che supporta i 120Hz e ha una HDMI 2.1.

Stiamo parlando di LG 49SM9000PLA. E’ una TV 4K HDR dalle prestazioni pazzesche oggi venduta ad un prezzo molto competitivo. Dispone di molte ultime tecnologie come il Full Array Dimming, 4K Cinema HDR, AI ThinQ, Google Assistant, Alexa, Dolby Vision, Dolby Atmos, Smart TV, HDMI Version 2.1 ecc.

Ha pure una modalità Game che migliora l’esperienza di gioco grazie al ritardo minimo delle immagini. Infatti, grazie a questa modalità garantisce una reattività in tempo reale ed azioni fulminee. Le funzioni VRR e ALLM supportate sull’HDMI 2.1 offrono poi la migliore grafica possibile con uno stuttering minimo durante le azioni più rapide.

LG 49SM9000PLA a fine 2019 veniva venduta ad un prezzo di circa 1300 euro. Ma ora la potete trovare sugli store a circa 550/599 euro. Credetemi è una TV incredibile, con le ultimissime tecnologie, moderna e sempre aggiornata da LG. Una valida alternativa a molte TV, sicuramente superiori, dal costo elevatissimo.

Ecco il link alla pagina ufficiale di LG.