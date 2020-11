Il DLC “Season 2 Explore & Expand” di SnowRunner è disponibile

Il DLC include nuove mappe, nuovi veicoli e molto altro ancora

SnowRunner, il videogioco off-road definitivo, sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Focus Home Interactive, si arricchisce di tantissimi nuovi contenuti grazie al DLC “Season 2: Explore & Expand”, disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, e PC. La seconda stagione introduce nuove meccaniche di gioco, nuove personalizzazioni per i veicoli, nuove mappe e diversi contenuti gratuiti per tutti i giocatori.





Una ricca selezione di nuovi contenuti!

Season 2: Explore & Expand include i seguenti contenuti:

Due nuove mappe ambientate nello Yukon (Canada): Flooded Foothills e Big Salmon Peak. Entrambe le mappe misurano 4 km² , andando ad aumentare del 50% l’estensione delle mappe presenti nel gioco al lancio.

Tre nuovi veicoli: il CAT 770G, il più grande autocarro prodotto da questo celebre marchio, il CAT TH357D AG, un versatile carrello sollevatore e il KRS 58 “Bandit”, un veicolo 8x8 equipaggiato con una gru per missioni di soccorso.

Nuove meccaniche di gameplay, per la prima volta nella serie sarà possibile costruire nuovi impianti di lavorazione dei minerali.

Una vasta gamma di personalizzazioni per i veicoli.

La seconda stagione di SnowRunner introduce oggi anche dei nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori che includono: Due nuove sfide, due nuovi Xtreme Cargo, nuove missioni nelle regioni del Tajmyr e dell’Alaska, e delle nuove opzioni di personalizzazione dei veicoli.

Season 2: Explore & Expand è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC come standalone DLC o come parte dell’offerta Season Pass di SnowRunner.