Carrera Mario Kart Mach 8 Recensione

Sfreccia con il Kart radiocomandato di Super Mario

Carrera Toys, da sempre sinonimo di sicurezza e ottima costruzione di giocattoli, oggi ci presenta Mario Kart Mach 8 su licenza Nintendo. Carrera Toys negli anni ha costruito vari modelli ispirati al famoso idraulico e, anche in questo 2020, non delude le aspettative. Direttamente dal nuovissimo catalogo già disponibile alla vendita, Mario Kart Mach 8 arriva in due varianti: una con Mario e una con il fratello Luigi. Noi abbiamo provato la versione con Mario. Vogliamo ringraziare Carrera Toys e Roberta di gdgpr.it che hanno permesso questa recensione.

Costruzione

Iniziamo subito dicendo che Mario Kart Mach 8 è costruito davvero bene. Tenendolo in mano si ha una sensazione di qualità assoluta. Il giocattolo è solido, robusto e con dettagli curatissimi. Esso è realizzato in Policarbonato (plastica) di ottima fattura con colorazione blu e giallo, con ruote in gomma serigrafate Mario Motors. Mario, che si trova alla guida, è realizzato altrettanto bene; è ricco di dettagli e la sua forma in gomma non lucida lo mette in risalto dal resto del Kart.

Giocando

Il Kart Mach 8 risulta essere molto semplice da controllare; se lanciato in linea retta riesce a raggiungere una velocità di circa 9Km/h, quindi niente di pericoloso per i bambini. Il kart si guida bene su qualsiasi terreno, ma grazie agli ammortizzatori va bene anche su strade irregolari. Poi è una gioia per gli occhi vedere Mario piegarsi e oscillare ad ogni curva. Questo perchè esso non è fissato completamente al Kart. Il Telecomando in dotazione è realizzato in plastica ed è molto intuitivo da usare. Infatti, essendo uguale al Pad usato nei videogiochi, risulta di facile approccio per i bambini. Esso ha un raggio di utilizzo di circa 10 metri e si usa tramite due stick analogici che regolano i movimenti.

Infine, concludiamo con la batteria ricaricabile inclusa. Noi abbiamo provato il Kart in casa (causa Covid 19) su pavimenti lisci e ci ha permesso di giocare per circa un’ora. Tuttavia, la durata è influenzata dal tipo di terreno dove si gioca. Infatti, un terreno accidentato stressa di più sia il Kart che la batteria, abbassando un pò la durata. Ma non preoccupatevi perchè il divertimento è assicurato ugualmente. Unica nota negativa va fatta al cavo di ricarica proprietario. Sicuramente un cavo USB standard sarebbe stato meglio per ricaricare il Kart dappertutto.

Conclusioni

Mario/Luigi Kart Mach 8 è consigliato a tutti i bambini dai 4 anni a salire. Ma sicuramente anche ragazzi e genitori si divertiranno a guidarlo. Per questo Natale 2020 sarà di sicuro un regalo graditissimo.

All’interno della confezione:

Il Kart Mach 8 di Mario

Il telecomando a 2,4Ghz

Il cavo di ricarica USB

la batteria da 700mhA da 3,2V ricaricabile

2 batterie AAA non ricaricabili