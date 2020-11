GTA Online: prepararsi all’arrivo di una nuova Sfida dei colpi

Per prepararsi all’arrivo di una nuova era per i Colpi, la community di GTA Online ha la possibilità di ottenere un bottino davvero speciale.

Completa un colpo conclusivo nell’arco dei prossimi 7 giorni per rubare

Se la community riuscirà a raggiungere l’obiettivo entro il 18 novembre, la ricompenseremo con un nuovo veicolo speciale ottenibile gratuitamente a dicembre per un periodo di tempo limitato. Tutti i partecipanti alla sfida dei Colpi di questa settimana riceveranno un bonus aggiuntivo, un distintivo d’onore per ricompensare i loro sforzi. Fai squadra con i tuoi amici, pianifica le operazioni e resta sintonizzato per i prossimi aggiornamenti!

Per aiutare i giocatori a iniziare la loro impresa, stiamo scontando del 75% i costi della missione di preparazione al Colpo al Casinò fino al 18 novembre. In più, pare che nel caveau del casinò ci possa essere un carico di diamanti…

Altre novità della settimana per GTA Online

Ottieni un bonus da 1.000.000 di GTA$

Anche se non te ne frega un accidente del bene di tutti, sappi che chi giocherà a GTA Online tra oggi e il 18 novembre riceverà un bonus speciale, del valore incredibile di 1.000.000 di GTA$.

Accedi di nuovo tra il 19 e il 25 novembre per riscattare il tuo milione di GTA$ e avere un po’ di liquidità a disposizione prima delle vacanze.

Ricompense doppie nelle missioni della Storia di Casinò

Questa settimana nelle missioni della Storia di Casinò riceverai il doppio delle ricompense per premiare i tuoi sforzi nell’aiutare Tao Cheng a combattere le offensive del magnate Avery Duggan e nel tenere al sicuro il Diamond. Completando queste missioni come host, sbloccherai la Missione preliminare Misure di sicurezza per il Colpo al Casinò, preziosissima per aiutarti a svaligiarlo!

Ricompense doppie in Resurrezione

Resurrezione si basa sui numeri: per ogni avversario ucciso, resusciterai uno dei tuoi compagni di squadra. A proposito di numeri, ricorda che giocando a Resurrezione otterrai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana!

Ottieni la Maglietta Barili Invade and Persuade

Gioca a GTA Online prima del 18 novembre per ricevere gratis la Maglietta Barili Invade and Persuade, un omaggio al grande classico di Degenatron.

Il primo premio della settimana: la Rune Zhaba

Dopo il caos del Colpo, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond, approfitta dei drink gratis tutta la settimana e gira la ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è il veicolo anfibio Rune Zhaba, dotato di pneumatici ultraspessi.

Sconti

Questa settimana Los Santos offre tantissime offerte, tra cui sconti sulle sale giochi per avvantaggiarti sul Colpo al casinò, miglioramenti e modifiche assortite.

Sale giochi – 30%

Migliorie e modifiche per sale giochi– 30%

30% di sconto su alcuni cabinati arcade:

Space Monkey 3: Bananas Gone Bad

Race And Chase: Crotch Rockets

Shiny Wasabi Kitty Claw

QUB3D

Axe of Fury

Attico principale – 40%



Personalizzazioni per l’attico principale– 35%

Decorazioni per l’attico di lusso: 50% di sconto

Veicoli:

Retinue: 40% di sconto

Retinue Mk II: 40% di sconto

Karin Everon: 40% di sconto

Ubermacht Rebla GTS: 40% di sconto

Lampadati Komoda: 40% di sconto

Grotti X80 Proto: 30% di sconto

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche il night club di Vespucci Canals gratis, l’80% di sconto sull’Emperor ETR1 e il 70% di sconto sull’LF-22 Starling.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.