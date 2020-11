Covid-19, la curva dei contagi rallenta : Le chiusure stanno funzionando

Così ieri sera il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha convalidato in conferenza stampa quanto sempre più esperti stanno sostenendo nelle ultime ore. I

Un primo sorriso dopo settimane di duri combattimenti, durissimi in alcuni territori, che trova conferma anche guardando i dati. Nonostante ieri il numero dei decessi (636) e dei contagiati (37.978) sia ancora elevato, va notato non solo come da almeno 5 giorni i nuovi pazienti ricoverati siano in diminuzione (+811 mercoledì, +429 ieri) quanto sta facendo soprattutto il numero di positivi rispetto ai tamponi molecolari eseguiti.

Se dal 1 ottobre la percentuale è sempre aumentata (dal 2,2% di 118.000 buffer, al 16,3% di 183.000 del 1 novembre fino al picco del 7 novembre con il 17,2%), il trend ha iniziato a rallentare, raggiungendo il 16,2% ieri e il 14,6% mercoledì. Abbiamo raggiunto il cosiddetto altopiano, il punto in cui non siamo ancora scesi ma nemmeno saliti. È poco per rivendicare la vittoria, ma abbastanza per attestare che le chiusure e le restrizioni applicate fino ad oggi stanno cominciando ad avere gli effetti corretti.