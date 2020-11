Assassin’s Creed Valhalla disponibile su GeForce NOW

Mostra a tutti il Vichingo che c’è in te

È giunto il momento di far uscire il Vichingo che c’è in te con Assassin’s Creed Valhalla, esplorando da qualsiasi PC, Mac, Android, Chromebook o SHIELD TV grazie alle grafiche mozzafiato dei PC GeForce e alla forza di GeForce NOW.

Come sempre, potete visitare la pagina dei giochi per vedere la lista completa dei titoli disponibili su GeForce NOW.

La Terra del Ghiaccio e della Nave vi sta Aspettando

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultima novità del leggendario franchise di Ubisoft, è ora disponibile su GeForce NOW. I giocatori potranno, quindi, costruire la propria leggenda vichinga su tutti i loro dispositivi, diventando potenti raider e guidando il proprio clan a salpare dalle ardue coste norvegesi per sbarcare sulle fiorenti terre agricole dell’Inghilterra del IX secolo. Gli utenti GeForce NOW potranno esplorare un mondo aperto, bello e al contempo misterioso, indipendentemente dalla potenza del loro PC, grazie ai nostri server di cloud gaming.

I membri potranno anche catturare ogni incredibile momento di gioco grazie a NVIDIA Highlights, che utilizza il nostro smart pattern e la nostra tecnologia di riconoscimento delle immagini in esecuzione nel cloud, per identificare e registrare automaticamente i momenti più impetuosi ed epici del gioco. Le clip catturate vengono memorizzare localmente, in questo modo potrete modificarle, condividerle o semplicemente goderle ripensando ai vostri memorabili momenti di gloria. Inoltre, grazie alla presenza della tecnologia NVIDIA Highlights, su GeForce NOW non è necessario interrompere le azioni. Come si sa, i Vichinghi non si fermano mai!

Game Ready su GeForce NOW

L’aggiornamento di questa settimana porta 5 nuovi titoli all’interno della libreria GeForce NOW, tra cui Assassin’s Creed Valhalla disponibile su Ubisoft Connect e su Epic Games Store.

Di seguito la lista completa dei nuovi giochi.

Game Ready su GeForce NOW – lancio del giovedì

I giochi saranno disponibili a partire dalle 19 di oggi, giovedì 12 novembre, a eccezione dei titoli in cui è indicata un’altra data

Nuovi su GeForce NOW: