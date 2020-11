Aya Neo Founder Edition sfida Nintendo Switch

La console portatile cinese Aya Neo Founder Edition è prenotabile in Cina. Il device entra in competizione diretta con il Nintendo Switch. La portatile cinese ha un design che richiama molto le forme della rivale Nintendo e le sue misure sono: 255x106x20 mm per un peso di 650g.

Sotto il cofano trova posto una APU Ryzen 5 4500U AMD, un chip esa-core da 15W basato su Zen 2 con un’impressionante velocità di boost che può arrivare fino a 4GHz. La GPU la console dispone di sei Vega Compute Unit che funzionano a 1.500MHz, e dovrebbero essere sufficienti per far girare agiatamente anche titoli tripla AAA moderni. La Ram è di ben 16GB di tipo LPDDR4X-4266. Si avrà la possibilità di scegliere tra un SSD NVMe da 512GB o 1TB.





Il display è un touch IPS da 7” con risoluzione di 1280×800 pixel e una densità di 215ppi. A muovere tutto ci pensa Windows 10, pertanto i pulsanti sono simili al controller Xbox. Sono presenti anche una serie di pulsanti per attività specifiche, un giroscopio e un sensore di gravità. Aya Neo Founder Edition ha due altoparlanti stereo e un jack audio standard da 3,5mm per le cuffie. Per la connettività Aya dispone di tre porte USB-C, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Infine, la batteria integrata supporta la ricarica rapida da 65W ed è da 47Wh.

Aya Neo Founder Edition da 512 GB viene proposta a un prezzo di circa 600$, quella da 1TB invece a 680$. Attualmente è venduta solo in Cina, e la società non accetta ordini per l’estero. Tuttavia, pare che il produttore sita valutando l’opzione di distribuirla in tutto il mondo.