Alex Rider, annunciata la seconda stagione

L’annuncio arriva alla vigilia del debutto della prima stagione della serie in Italia, Stati Uniti, Canada e America Latina. Alex Rider è prodotto da Eleventh Hour Film e Sony Pictures Television

per Amazon Studios.

IMDb TV, il servizio streaming gratuito di Amazon, e Amazon Prime Video hanno annunciato oggi che la serie spy-thriller Alex Rider sarà rinnovata per una seconda stagione. La stagione 2 sarà basata su “Eagle Strike”, il quarto romanzo della serie di libri best-seller incentrata sul personaggio di Alex Rider, e sarà disponibile in esclusiva su IMDb TV negli Stati Uniti e su Prime Video in Italia, Australia, Canada, Germania, America Latina, Nuova Zelanda e Regno Unito.



La prima stagione di Alex Rider farà il suo debutto in Italia su Prime Video domani 12 novembre, mentre il 13 novembre arriverà su IMDb TV in America e su Prime Video in Canada e America Latina. La serie è subito divenuta un successo nel Regno Unito, Australia e Germania dopo il debutto su Prime Video la scorsa estate.



Prodotta dalla Eleventh Hour Films e dalla Sony Pictures Television, la serie vede protagonista Otto Farrant nei panni di Alex Rider, un adolescente londinese che è stato addestrato sin dall’infanzia ad ambientarsi nel pericoloso mondo dello spionaggio.



L'executive producer e autore della serie Anthony Horowitz ha commentato: “Non potrei essere più felice delle reazioni che ha generato la prima stagione di Alex Rider, e sono entusiasta che l’avventura avrà un seguito con “Eagle Strike”, una delle mie storie preferite.”



“Proprio quando il pubblico sta per scoprire le avventure della prima stagione di Alex Rider, non c’è momento migliore per annunciare che questa emozionante storia avrà un seguito nella seconda stagione”, comunicano Lauren Anderson e Ryan Pirozzi, Co-head of Content and Programming per IMDb TV. “Siamo fieri che la nostra prima serie Original da quando ci siamo allineati sotto Amazon Studios abbia come protagonista questo personaggio speciale, accompagnato da un cast invidiabile e dalle dinamiche storie create da Anthony e portate al pubblico dello streaming da Guy, Sony e il team di Eleventh Hour.”



“La prima incredibile stagione di Alex Rider è stata molto apprezzata dai clienti Prime grazie al suo mix di suspense, intrattenimento e drama,” ha commentato Brad Beale, Vice President Worldwide Content Acquisition per Prime Video. “Non vediamo l’ora di che i nostri clienti scoprano cosa avverrà nella prossima movimentata stagione, disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia, Regno Unito, Germania, Australia, Canada e America Latina.”



Wayne Garvie, International Production President della Sony Pictures Television, ha commentato “siamo felici che una platea di oltre 100 territori in tutto il mondo abbia accolto il lancio di Alex Rider in maniera così entusiasta su Amazon Prime Video nel Regno Unito, quest’estate. Evasione e intrattenimento non sono mai stati così importanti come quest’anno e sono certo che quello che stanno progettando Anthony e il team di Eleventh Hour per “Eagle Strike” sarà certamente mozzafiato.”



Come è stato per la prima stagione di Alex Rider, l’autore della serie di libri Anthony Horowitz sarà executive producer insieme con Jill Green, Eve Gutierrez e lo sceneggiatore Guy Burt.