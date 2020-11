Call of Duty: Black Ops Cold War supporta NVIDIA Reflex

Il nostro ultimo driver GeForce Game Ready permette ai giocatori GeForce di godersi il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War garantendo il massimo delle prestazioni e un gameplay più fluido. Call of Duty: Black Ops Cold War offre il supporto al ray-tracing e alle tecnologie NVIDIA, tra cui NVIDIA Reflex, NVIDIA DLSS, NVIDIA Highlights e NVIDIA Ansel. Inoltre, i giocatori che acquisteranno una nuova GPU GeForce RTX 3080 o 3090 riceveranno una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Questo driver include anche il supporto ad NVIDIA Reflex per Destiny 2 e garantisce la migliore esperienza con Assassin’s Creed Valhalla e Godfall; in aggiunta, il supporto per quattro nuovi display G-SYNC Compatible.

“Call of Duty: Black Ops Cold War” supportato dalle Tecnologie NVIDIA

Call of Duty: Black Ops Cold War è supportato da tantissime tecnologie di NVIDIA, le riportiamo di seguito:

L’occlusione ambientale del ray-tracing DirectX Ultimate, quindi ombre locali e ombre solari accelerate dall’ RTX per un gameplay sempre più coinvolgente;

Il DLSS di NVIDIA, che aumenta il frame rate e al tempo stesso genera delle immagini di gioco nitide e meravigliose;

NVIDIA Reflex, che riduce la latenza di sistema;

NVIDIA Ansel, che permette di inquadrare e scattare immagini istantanee uniche ad alta risoluzione.

NVIDIA Highlights in multiplayer, che garantisce la registrazione e il salvataggio automatico dei momenti di gioco più divertenti e memorabili;

“Destiny 2? diventa più Reattivo grazie a NVIDIA Reflex

NVIDIA Reflex è una suite rivoluzionaria che grazie alla GPU, display G-SYNC e tecnologie in-game, possono misurare e ridurre la latenza di sistema nei titoli competitivi. Grazie al rilascio del nostro nuovo Game Ready Driver e all’aggiornamento di Destiny 2, i giocatori del titolo cooperativo e competitivo di Bungie potranno migliorare la reattività fino al 49%.

Quattro nuovi display compatibili G-SYNC

Il programma G-SYNC Compatible mira a espandere l’ecosistema G-SYNC e a sensibilizzare i consumatori su quali display siano in grado di fornire una buona esperienza di gioco con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry level.

I nuovi monitor convalidati sono: Acer CP3271U V, Asus XG27AQ, MSI MAG274QR e Xiaomi Mi 245 HF; quest’ultimi offrono ai giocatori la possibilità di avere tantissime opzioni di settaggio del display da gioco.

Nell’ambito del programma G-SYNC Compatible, NVIDIA collabora con gli OEM di monitor per convalidare l’esperienza sui monitor che supportano il protocollo AdaptiveSync. Quelli che passano il test, sono segnati come “G-SYNC Compatible“. Con le aggiunte di oggi, l’elenco ora ammonta a 98 esemplari. Potete vedere l’elenco completo dei monitor compatibili con il protocollo G-SYNC cliccando qui.

Informazioni sui Game ready driver di NVIDIA

I driver Game Ready sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile e sono disponibili dal giorno di lancio o anche prima. i driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

