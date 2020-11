Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.

Dal Messico arriva la storia di Sergio Humberto Padilla Hernández, un'infermiera di 28 anni che, dopo essersi ammalata, ha registrato un video dell'ospedale diventato virale sui social. Un video in cui l'infermiera si rivolge ai suoi cari dicendo "i rivedremo, non è un arrivederci. Ppurtroppo però, come scrivono i media locali, Sergio è poi morto in ospedale. Nativo dello stato di Chihuahua, Padilla ha contratto il Covid-19 e prima di sottoporsi all'intubazione endotracheale ha registrato il video che dura poco meno di un minuto.

“Ebbene, è arrivato il momento della verità. Mi sottoporrò all'intubazione endotracheale, voglio che, succeda quello che succeda, sia fatta la volontà di Dio e mi ricordiate sempre per quello che sono stato e per quello che sono, perché voglio ritornare”, dice il 28enne nel suo video dall’ospedale. E continua : “Questo non è un addio, sono sicuro che ritornerò, in qualche giorno recupero e riprenderemo di nuovo, tornerò a vedervi, amici, famiglia, vi amo e so che state pregando per me”. “Ci vediamo”. L’infermiere avrebbe registrato il video il 5 novembre e sarebbe morto il giorno dopo.