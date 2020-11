TROPICO 6 NINTENDO SWITCH EDITION ORA DISPONIBILE

Il publisher strategico Kalypso Media ha oggi annunciato che Tropico 6 - Nintendo Switch Edition è ora disponible. Annunciato settimana scorsa, durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Tropico 6 - Nintendo Switch Edition porta l'amato dictator sim sulla famiglia di console Nintendo Switch per la prima volta nella storia della serie.

Ottimizzato per giocare in casa o fuori da essa, Tropico 6 - Nintendo Switch Edition include tutti i contenuti di gioco originali di Tropico 6 e aggiornamenti gratuiti, oltre a un nuovissimo palace design, l'affascinante accessorio Flamingo Pond e un abito turistico per El Presidente - perfetto per tenere d'occhio gli altri tropicani.





Informazioni

Governa in qualunque luogo con Tropico 6 - Nintendo Switch Edition!

Per la prima volta nella storia della serie, Tropico 6 - Nintendo Switc Edition porta il dictator sim su Nintendo Switch.

Gioca nei panni di "El Presidente", il temuto dittatore/statista amante della pace della grande nazione insulare di Tropico e completa una serie di sfide sulla scena internazionale attraverso quattro epoche diverse. Conta sul tuo ingegno e le tue decisioni ti permetteranno di essere visto come un vero tiranno o come un simbolo di libertà per le persone.

Gestisci vasti arcipelaghi, costruisci ponti per collegare le isole ed esplora nuovi mezzi di trasporto e infrastrutture. In qualità di vigile leader di Tropico, concentrati sull'arredamento di un'isola paradisiaca personale o invia task force specializzate nei raid per "acquisire" i monumenti iconici per la tua nazione come la Statua della Libertà, la Porta di Brandeburgo, la Torre Eiffel e altro ancora!

Caratteristiche principali

Ottimizzato per Nintendo Switch, governa Tropico dalla comodità del tuo salotto o in movimento

Gioca su grandi arcipelaghi per la prima volta nella serie, gestendo più isole e supera una serie di nuove sfide

Invia task force presidenziali specializzate per saccheggiare terre straniere, rubare meraviglie del mondo e rafforzare la tua collezione personale

Costruisci ponti e tunnel per collegare le tue isole e costruisci una robusta infrastruttura di trasporto di autobus, taxi e funivie per garantire la libertà di movimento ai tuoi cittadini

Personalizza il tuo palazzo presidenziale con una varietà di accessori e facciate unici

Utilizza un sistema di ricerca rivisto e concentrati sul diventare il più grande dittatore del mondo o un uomo del popolo dal pensiero libero

Combatti per il potere con un assortimento di discorsi elettorali inverosimili e promesse, che non puoi assolutamente sperare di mantenere

Per maggior informazioni, visita www.kalypsomedia.com