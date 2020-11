2K: NBA 2K21 Next-Gen la mia NBA

2K oggi ha svelato due nuove modalità in esclusiva per la versione next-gen di NBA 2K21: La mia CARRIERA e la mia NBA!

La versione next-gen di NBA 2K21 sarà rilasciata il 10 novembre per Xbox Series X|S a livello globale e il 12 novembre per PlayStation 5.

La mia CARRIERA: unisciti alla NBA G League, gioca a College Ball per quattro anni e molto altro ancora. La versione attuale di NBA 2K21 ha dato il benvenuto ai giocatori di The Long Shadow, narrando la storia di Junior e del suo viaggio per cercare di arrivare in NBA. La versione next-gen di NBA 2K21 offre ai giocatori nuove modalità su come arrivare in campionato e più opzioni che mai.

La mia NBA: assicura maggiore coinvolgimento, personalità e nuove attività che saranno disponibili solo nella versione next-gen di NBA 2K21.

Ulteriori dettagli nel documento in allegato e al link: https://nba.2k.com/it-it/courtside-report/nba-2k21-next-gen-mynba-courtside-report/