Call of Duty: Warzone supporterà Modern Warfare e Black Ops Cold War

L’esperienza per PC e console free-to-play e gratuita per tutti si evolverà a partire da dicembre con l’uscita della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ecco come.

Call of Duty: Warzone, l’esperienza online free-to-play e gratuita per tutti sviluppata da Infinity Ward e Raven Software che ha portato milioni di giocatori nel fantastico mondo di Verdansk, ha in serbo grandi progetti per il futuro.

A partire dal 13 novembre con il lancio di Black Ops Cold War e con l’uscita della Stagione 1 e delle successive, i giocatori di Warzone noteranno nuovi contenuti Black Ops Cold War in tutte le modalità della Battle Royale di Call of Duty, inclusa una varietà di contenuti entusiasmanti. Questo è solo l’inizio: come ogni operazione clandestina, scoprirai ancora più segreti e vivrai momenti memorabili mentre la Guerra Fredda si riscalda a Verdansk (e oltre) nei mesi e nelle stagioni a venire.

L’integrazione con Warzone

Warzone supporterà sia Call of Duty: Modern Warfare che Call of Duty: Black Ops Cold War, in uscita il 13 novembre.

Come funzionano tutti questi contenuti insieme e cosa aspettarsi da Call of Duty: Warzone? Di seguito trovi i vari modi in cui potrai condividere contenuti, salire di livello, utilizzare armi ed equipaggiamenti e interagire tra tutti e tre i titoli: Warzone, Black Ops Cold War e Modern Warfare.

Le informazioni principali che troverai di seguito sono:

Progressione del giocatore : come vengono condivisi i livelli e gli oggetti sbloccati.

: come vengono condivisi i livelli e gli oggetti sbloccati. Progressione delle armi : come aumentano di livello le armi e come vengono sbloccati gli accessori nei diversi giochi.

: come aumentano di livello le armi e come vengono sbloccati gli accessori nei diversi giochi. Selezione dell’Operatore : come interagiscono gli Operatori di entrambi i franchise nella zona di combattimento di Verdansk.

: come interagiscono gli Operatori di entrambi i franchise nella zona di combattimento di Verdansk. Integrazione del Battle Pass : come si sincronizza il sistema di Battle Pass tra i giochi.

: come si sincronizza il sistema di Battle Pass tra i giochi. Accesso al Negozio: come acquistare contenuti di gioco aggiuntivi e dove sono accessibili.

Inoltre, è in arrivo un’enorme quantità di contenuti gratuiti su Black Ops Cold War, tra cui mappe, armi, modalità e molto altro, rendendo la Stagione 1 l’inizio della più grande serie di contenuti gratuiti post-lancio nella storia di Black Ops!

Progressione del giocatore

I mondi sono entrati in collisione! Per la prima volta nella storia di Call of Duty, la Stagione 1 offre una progressione universale e sincronizzata che funziona tra Black Ops Cold War, Modern Warfare e Warzone! La progressione di Black Ops durante la Guerra Fredda si basa su un percorso familiare e simile a Modern Warfare, incorporando un innovativo sistema di Prestigio, offrendo più sfide e più contenuti guadagnabili.

Progressione delle armi

Al lancio di Black Ops Cold War, tutte le armi di Modern Warfare e le nuove di Black Ops Cold War saranno accessibili in Warzone, compresi i progetti e le varianti mimetiche. Mixale e aumenta il loro livello sia in Warzone che nel gioco da cui proviene.

Selezione dell’Operatore

Al momento del lancio, trasporta a Verdansk tutti gli Operatori che hai sbloccato da Modern Warfare o Black Ops Cold War, comprese le skin guadagnabili e sbloccabili.

Integrazione del Battle Pass

Il sistema di Battle Pass continua, con la Stagione 1 ricca di nuovi contenuti per Black Ops Cold War e Warzone. Progredisci nel Battle Pass giocando a uno dei tre: i contenuti che sblocchi vengono mostrati nel gioco, indipendentemente da quale tu stia giocando.

Accesso al Negozio

La stragrande maggioranza dei contenuti acquistati in Black Ops Cold War può essere utilizzata anche in Warzone.

Non vediamo l’ora che tu possa goderti i contenuti di Black Ops Cold War sia nel gioco principale che in Warzone, insieme a tutti i contenuti di Modern Warfare che hai accumulato lungo il percorso!

Sangue freddo ed esegui la missione.

LE CARATTERISTICHE DEL GIOCO DESCRITTE SOPRA SONO BASATE SU CARATTERISTICHE ATTUALMENTE IN SVILUPPO E SONO PERCIO’ SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN BASE ALLE MODIFICHE FINALI E/O ALLA MESSA A PUNTO DEL GIOCO O AGGIORNAMENTI CHE POSSONO RIMUOVERE O MODIFICARE ALCUNE O TUTTE LE CARATTERISTICHE PRECEDENTI.

Per maggiori informazioni su Call of Duty: Black Ops Cold War, visita il sito: www.callofduty.com