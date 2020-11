505 Games annuncia Drawn to Life Two Realms

VI ASPETTANO INNUMEREVOLI AVVENTURE CON IL RITORNO DELLA SERIE DRAWN TO LIFE

Dal 7 dicembre liberate la vostra immaginazione per creare, personalizzare ed esplorare con nuovi personaggi, inedite meccaniche di gameplay e tanto altro, su PC Steam, Nintendo Switch e Mobile, da lunedì 7 dicembre.

Una nuova generazione di giocatori potrà presto sperimentare la magia di un gameplay senza limiti con Drawn to Life: Two Realms, una nuova e più attuale proposta della famosa serie, pubblicata da 505 Games e sviluppata da Digital Continue. Disponibile da martedì 7 dicembre, la nuova avventura action-platform offrirà il classico gameplay a puzzle insieme a nuove abilità e strumenti per PC Steam e Nintendo Switch al prezzo di €9.99 e per iOS e Android a €5.49.

Il gioco sarà pubblicato digitalmente su tutte le piattaforme ed è da oggi possibile inserirlo già nella propria lista dei desideri di Steam.

"Stiamo riportando alla luce l'amata e rivoluzionaria serie di Drawn to Life con una nuova versione creata per la nuova generazione di giocatori e sulle attuali piattaforme", ha dichiarato Neil Ralley, presidente di 505 Games. "Sono passati più di dieci anni dal titolo precedente, quindi non vediamo l'ora che i nuovi giocatori, oltre ai fan di lunga data, mettano le mani su Drawn to Life: Two Realms giusto in tempo per le vacanze: l'occasione perfetta per i fan più storici e le loro famiglie di condividere uno dei giochi da loro più apprezzati insieme ai loro figli”

Il gioco offre una nuova meccanica per la gestione dei giocattoli che permette ai giocatori di posizionarli nei vari livelli all’interno del gioco, aiutando così il proprio personaggio a completare i vari obiettivi di platforming. Il nuovo sistema di creazione aumenta sensibilmente le possibilità di personalizzazione con milioni di combinazioni di colore, sticker unici, template, nuove animazioni per i personaggi e dinamiche mix-and-match che sapranno stimolare in modo unico la propria immaginazione! Si potranno sbloccare sticker aggiuntivi per ulteriormente personalizzare il look del personaggio e conservarlo con il nuovo “Outfit System”.

La storia di Drawn to Life: Two Realms è ambientata diversi anni dopo la fine di Drawn to Life: The Next Chapter. Riscopri Mari, Jovee e tutti i personaggi più amati, attraverso un viaggio tra i regni di Raposa e il mondo umano, per svelare il mistero dell'Ombra. Questa avventura action-platform include decine di giocattoli unici, oltre 100 Sfide diverse e oltre 70 Umani e Raposa con cui interagire. I giocatori potranno giocare con milioni di colori e decine di sticker unici che permetteranno di divertirsi per ore a personalizzare gli elementi del gioco, accompagnando il loro viaggio esplorativo nel tentativo di salvare il mondo dall'Ombra!

Questo nuovo capitolo della serie Drawn to Life è portato in vita da molti degli sviluppatori originali. Il gioco conterrà oltre 50 nuove tracce musicali realizzate dal compositore originale del franchise, un rigoglioso e splendente mondo 2D realizzato dal rinomato sprite artist originale, e il continuo della storia realizzato dall'Executive Producer originale di Drawn to Life e Drawn to Life: The Next Chapter.