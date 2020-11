Farming Simulator 19 Premium Edition: trailer per l’espansione Alpine Farming

Farming Simulator 19, la pluri-premiata simulazione agricola di GIANTS Software e Focus Home, celebra l’imminente rilascio di Farming Simulator 19 Premium Edition con un trailer dedicato al DLC Alpine Farming

Farming Simulator 19 Premium Edition sarà in vendita dal 12 novembre in versione fisica per PC, PS4 e Xbox One e includerà il gioco base, 10 contenuti aggiuntivi tra cui Alpine Farming e l’espansione Platinum e uno splendido artbook di 72 pagine dedicato a Farming Simulator 19.

Una serie di macchinari agricoli su licenza, adatti alla nuova mappa alpina



L’espansione Alpine Farming porterà nel gioco 30 nuovi veicoli e macchinari agricoli – perfettamente riprodotti in ogni minimo dettaglio – adatti alla nuova mappa di gioco.

L’elenco dei nuovi macchinari agricoli include l’Aebi CC 66, la prima falciatrice a motore a essere inclusa nel mondo di Farming Simulator, il ranghinatore SIP FAVORIT 254, un selezione dei più venduti macchinari del brand australiano Pöttinger, il transporter multifunzionale LINDNER UNITRAC 122 LDRIVE (facilmente combinabile con lo spandi letame STÖCKL MISTRAL 3400 SR, il serbatoio AGRAR ADF 3200 e il carro da carico LÜÖND SWISS-ELITE S31) e tre nuovi trattori tra cui il trattore elettrico Rigitrac SKE 50.





L’espansione Alpine Farming sarà inclusa all’interno della Premium Edition di Farming Simulator 19, in vendita, dal 12 novembre, in versione fisica per PC, PS4 e Xbox One.