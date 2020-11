Fitbit presenta Sense watch e altro

Fitbit presenta Sense, il suo health watch più avanzato con il primo sensore EDA al mondo per la gestione dello stress, app ECG, sensori SpO2 e per la rilevazione della temperatura cutanea

Fitbit lancia anche Versa 3, ora con GPS e altoparlante integrati e Inspire 2 con un design rinnovato e Minuti in Zona Attiva.

Il nuovo pannello Metriche di benessere per utenti Fitbit Premium tiene traccia di variabilità del battito cardiaco, ritmo di respirazione, variazioni della temperatura cutanea e altro ancora

Fitbit ha annunciato oggi Fitbit Sense, il suo primo health watch avanzato con un set di sensori e tecnologie software innovativi, tra cui il primo sensore al mondo su smartwatch per la gestione dello stress con rilevazione dell’attività elettrodermica (EDA), oltre a un’avanzata tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco, una nuova app ECG e un sensore della temperatura cutanea al polso, tutto alimentato da una batteria che dura oltre 6 giorni. Abbinato a una prova gratuita di 6 mesi di Fitbit Premium, può aiutarti a tracciare le tendenze chiave di salute e forma fisica racchiuse nel nuovo pannello Metriche di benessere. Fitbit ha inoltre annunciato Fitbit Versa 3, con nuove funzioni di benessere, forma fisica e smart, tra cui GPS integrato e disponibilità dell’Assistente Google. Infine, Fitbit ha migliorato il suo tracker più accessibile: Fitbit Inspire 2 ha una batteria che dura fino a 10+ giorni, e include nuove funzioni avanzate di benessere e forma fisica come i Minuti in Zona Attiva, oltre ad offrire 1 anno di prova gratuita di Fitbit Premium. Rendendo questi potenti strumenti e risorse disponibili e più accessibili a tutti, la piattaforma Fitbit aiuta le persone a comprendere meglio e gestire consapevolmente il proprio benessere in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

“La nostra missione di aiutare le persone in tutto il mondo a vivere una vita più sana è oggi più importante che mai. COVID-19 ha mostrato a tutti quanto sia importante prendersi cura della salute fisica, mentale e del benessere personale“, afferma James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit. “I nostri nuovi prodotti e servizi sono i più innovativi che abbiamo mai presentato , e uniscono la nostra tecnologia con sensori e algoritmi avanzati per approfondire dati e tendenze di salute e tracciare queste statistiche in modo più semplice. Stiamo sbloccando tutte le potenzialità offerte dai dispositivi indossabili per aiutare le persone a comprendere e gestire meglio lo stress e la salute del cuore, tracciando le metriche chiave di benessere per semplificare la comprensione di dati e statistiche come la temperatura cutanea, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la SpO2, e aiutare i nostri utenti a scoprire come tutto è collegato.3 In particolar modo, stiamo rendendo la salute davvero accessibile, aiutando gli utenti a tracciare dati e statistiche che normalmente si individuano solamente con un’analisi medica: in questo modo, sempre più persone nel mondo possono concentrarsi sulla propria salute olistica e sul benessere, accedendo ai dati più importanti proprio quando ne hanno bisogno“.

Gestire lo stress per vivere più sani

Lo stress è un problema globale: nel mondo una persona su tre soffre di ansia, stress o ha sintomi psicologici e fisiologici causati dallo stress. Nel corso del tempo la tensione fisica causata dallo stress può contribuire a diversi problemi di salute se non viene gestita, come l’aumento del rischio di ipertensione arteriosa e malattie cardiache, obesità, diabete e disturbi mentali come l’ansia o la depressione. L’esperienza di Fitbit Sense ,integrata su dispositivo e sull’app analizza la risposta del corpo allo stress con strumenti che aiutano a gestire lo stress fisico e mentale. Questa innovativa esperienza di gestione dello stress è stata progettata dal team di esperti di salute comportamentale di Fitbit, con decenni di esperienza nella diagnosi e nel trattamento della salute mentale, sotto la guida di collaboratori medici delle principali istituzioni accademiche.

Il nuovo sensore EDA su Fitbit Sense misura le risposte dell’attività elettrodermica. Utilizzando l’app EDA Scan, ti basterà posizionare il palmo della mano sullo smartwatch per rilevare piccoli cambiamenti elettrici nel livello di sudorazione della pelle. La misurazione delle variazioni EDA può aiutarti a capire la risposta del tuo corpo ai fattori che causano lo stress e gestirlo meglio. È possibile fare una rapida sessione di EDA Scan sul dispositivo per vedere le risposte o abbinarla alle sessioni guidate di rilassamento sull’app Fitbit per vedere come il tuo corpo risponde durante la meditazione o la respirazione guidata. Alla fine della sessione, vedrai un grafico delle risposte EDA sul dispositivo e sull’app mobile per valutare i progressi nel tempo e analizzare le risposte emotive.

Il nuovo Punteggio di Gestione dello Stress di Fitbit calcola come il tuo corpo risponde allo stress sulla base dei dati di battito cardiaco, sonno e livello di attività. Disponibile con Fitbit Sense, si trova nel nuovo riquadro di gestione dello stress dell’app Fitbit. Va da 1 a 100: un punteggio più alto indica che il tuo corpo sta mostrando meno segni fisici di stress e il punteggio viene abbinato a consigli e suggerimenti per gestire meglio lo stress, come esercizi di respirazione e altri strumenti di rilassamento. Gli utenti Fitbit Premium visualizzano un’analisi dettagliata su come viene calcolato il punteggio, che consiste di oltre 10 input biometrici, tra cui l’equilibrio dello sforzo (impatto dell’attività), la reattività (frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca e attività elettrodermica dall’app EDA Scan), e le tendenze del sonno (qualità del sonno).

Tutti gli utenti Fitbit hanno accesso al nuovo riquadro Rilassamento sull’app Fitbit. Qui è possibile impostare un obiettivo di rilassamento settimanale e promemoria per restare sulla strada giusta, analizzare il proprio livello di stress, registrare lo stato d’animo dopo le sessioni e meditare come parte integrante della propria pratica di rilassamento. I membri Premium possono ascoltare una varietà di suoni rilassanti offerti da Fitbit, e vedere come la pratica di rilassamento si evolve con l’umore personale nel corso del tempo.

“Una regolare pratica di meditazione ha benefici sia fisici sia emotivi, dalla riduzione dello stress e dei sintomi dell’ansia e della depressione, ai benefici per la salute cardiovascolare, come il miglioramento della pressione sanguigna e del battito cardiaco“, afferma la Dott.ssa Helen Weng, Professoressa e assistente di Psichiatria e Scienze comportamentali presso la Osher Center for Integrative Medicine, University of California, San Francisco. “La meditazione è un esercizio per la mente. Proprio come l’esercizio fisico, hai bisogno di una pratica costante per coltivare la tua capacità mentale. Trovare una pratica di meditazione che funzioni per te stesso è importante per costruire benefici a lungo termine di salute e benessere. Fitbit può aiutarti a raggiungere questo obiettivo con strumenti di misurazione e rilassamento, tra cui il nuovo Punteggio di Gestione dello Stress e l’app EDA Scan, per aiutarti a tracciare i tuoi progressi e costruire una pratica di meditazione personalizzata che funzioni e sia sostenibile“.

Comprendere e gestire la salute del cuore

Fitbit Sense inaugura anche la nuova era dell’innovazione per la salute del cuore, un campo dove Fitbit è stata pioniera offrendo la rilevazione continua del battito cardiaco dal polso dal 2014, tramite il lancio dei Minuti in Zona Attiva all’inizio di quest’anno. Fitbit Sense è il primo dispositivo dell’azienda che integra un’app ECG per misurare il battito cardiaco e rilevare potenziali segni di fibrillazione atriale (AFib), una patologia che colpisce oltre 33,5 milioni di persone nel mondo. È sufficiente posizionare le dita sugli angoli dell’anello in acciaio inossidabile dello smartwatch e rimanere fermi per 30 secondi per ricevere una valutazione che può essere scaricata per essere condivisa con il proprio medico.

La nuova tecnologia PurePulse 2.0 di Fitbit, con un nuovissimo sensore di rilevazione cardiaca a multi propagazione e un algoritmo aggiornato, alimenta la tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco più avanzata mai realizzata da Fitbit. Inoltre, abilita un’altra funzione fondamentale per la salute del cuore: le notifiche sul dispositivo di battito cardiaco alto e basso personalizzate. Con la rilevazione continua del battito cardiaco, Fitbit Sense è in grado di rilevare e inviare una notifica se la frequenza cardiaca è al di fuori delle tue soglie abituali. Anche se molti fattori possono influenzare il battito cardiaco, come lo stress o la temperatura, una frequenza cardiaca alta o bassa può segnalare una condizione cardiaca che richiede attenzione medica, come la bradicardia (frequenza cardiaca troppo lenta) e la tachicardia (frequenza cardiaca troppo veloce).

Traccia le statistiche chiave e migliora il tuo benessere

Oltre ad essere in grado di rilevare patologie cardiache come l’AFib, sull’app Fitbit è possibile tracciare nuove metriche che possono aiutarti a scoprire tendenze e cambiamenti nel tuo stato di benessere. Fitbit Sense include un nuovo sensore per la rilevazione della temperatura cutanea per individuare i cambiamenti nel tuo benessere che possono essere sintomo di febbre, patologia specifica o inizio di una nuova fase mestruale. Indossare il dispositivo quando si dorme ogni notte consente di misurare regolarmente la variazione della temperatura della pelle per vedere le tendenze, rispetto alla rilevazione della temperatura solo in determinati momenti.

Il nuovo pannello Metriche di benessere di Fitbit Premium aiuta gli utenti a scoprire ancora più da vicino il proprio benessere, tracciando la frequenza respiratoria (respiri medi al minuto), il battito cardiaco a riposo (un importante indicatore della salute cardiovascolare), la variabilità della frequenza cardiaca (variazione di tempo tra ogni battito cardiaco) e la variazione della temperatura cutanea (rilevata tramite il sensore dedicato su Fitbit Sense e sensori esistenti su altri dispositivi Fitbit). Gli utenti Fitbit Premium con un dispositivo compatibile possono tracciare metriche e tendenze giornaliere nel tempo per vedere potenziali cambiamenti di benessere. Gli utenti di smartwatch Fitbit possono inoltre accedere a nuove informazioni sui livelli medi notturni di SpO2 (quantità di ossigeno nel sangue). Una serie di quadranti gratuiti con metriche di SpO2 mostrano sia l’intervallo di SpO2 della scorsa notte che la media notturna e i membri Premium possono tracciare le tendenze di SpO2 nel tempo dal pannello Metriche di benessere per vedere le indicazioni di potenziali cambiamenti nello stato di forma fisica e benessere.

I primi risultati del nostro studio su COVID-19 suggeriscono che i cambiamenti di alcune delle metriche incluse nel nuovo pannello Premium (frequenza respiratoria, frequenza cardiaca a riposo e variabilità della frequenza cardiaca) possono essere rilevati dai dispositivi Fitbit contemporaneamente all’insorgenza dei sintomi di COVID-19, e in alcuni casi anche prima.

“I dispositivi indossabili possono essere in grado di svolgere un ruolo importante nella diagnosi precoce delle malattie infettive agendo come un sistema di allarme per il nostro corpo, che è fondamentale per rallentare la diffusione di COVID-19 e per comprendere meglio la progressione della malattia“, afferma Eric Friedman, co-fondatore e CTO di Fitbit. “Più di 100.000 utenti Fitbit si sono uniti allo studio finora, e abbiamo scoperto che il nostro algoritmo è in grado di rilevare quasi il 50% dei casi di COVID-19 al giorno prima dell’insorgenza dei sintomi e con il 70% di affidabilità. Questo studio evidenzia grandi prospettive per aiutarci a capire e rilevare meglio COVID-19, ma può anche servire come base per rilevare altre malattie e condizioni di salute in futuro“.

Ottieni il meglio di Fitbit

Fitbit Sense combina anche tutte le funzioni principali per la forma fisica, il benessere e la vita quotidiana che si trovano sugli altri smartwatch Fitbit, tra cui il GPS integrato, 20+ modalità di allenamento sul dispositivo, il rilevamento automatico dell’attività SmartTrack, il livello e il punteggio di attività cardio e gli strumenti avanzati per il sonno. Restare connessi è più facile che mai grazie a nuove funzioni smart, tra cui un altoparlante e un microfono integrati per rispondere alle chiamate e ai messaggi con comandi vocali, la disponibilità degli assistenti vocali Amazon Alexa o Assistente Google, pagamenti contactless, migliaia di app e quadranti orologio e molto altro ancora, tutto con una straordinaria batteria che dura oltre 6 giorni.

Design intelligente per il massimo delle prestazioni, stile e comfort

Fitbit Sense è stato progettato attraverso una serie di processi unici e innovativi, tra cui il nanostampaggio miniaturizzato e la tecnologia di taglio laser per creare il dispositivo più potente e intelligente mai realizzato da Fitbit. Fitbit Sense è caratterizzato da un nuovo design che si ispira al corpo umano, con linee delicate e una forma elegante realizzata con materiali pregiati. Le finiture sono fisicamente e visivamente leggere, di altissima qualità e costruite per resistere alle sfide del tempo, con un corpo in alluminio di grado aerospaziale e acciaio inossidabile che conferisce un look lucido e hightech. I nuovi cinturini infinity sono flessibili e comodi da indossare, mentre il meccanismo di sgancio rapido rende più facile che mai cambiare il proprio look. Il case realizzato a laser è caratterizzato da un mix di vetro e metallo che rende lo smartwatch resistente all’acqua fino a 50 metri. Il chip con biosensore integrato è stato progettato per alloggiare il maggior numero di sensori di qualsiasi altro dispositivo Fitbit, pur mantenendo un’estetica elegante e una lunga durata della batteria.

Il display AMOLED più ampio è dotato di un sensore di luce ambientale integrato per abbassare automaticamente la luminosità dello schermo e aiutarti a vedere dati e statistiche in modo più confortevole, oltre a offrire una modalità display sempre acceso (opzionale). Il display senza cornici è più reattivo e offre una maggiore risoluzione. L’interfaccia utente e il processore più veloce sono stati completamente riprogettati, rendendo la navigazione sul dispositivo più intuitiva e rapida. Abbiamo inoltre introdotto nuovi widget personalizzabili, notifiche ridisegnate e app su schermo per una grafica più pulita, oltre a nuove opzioni per personalizzare i tuoi strumenti preferiti e scorciatoie e tenere sempre sotto controllo le informazioni più importanti per un’esperienza di utilizzo ancora più piacevole. Maggiori informazioni su Fitbit Sense sono disponibili qui.

Fitbit Versa 3, ancora più funzioni per vivere sani

Fitbit ha inoltre rinnovato il suo smartwatch più venduto aggiungendo nuove funzioni per il benessere, il fitness e la vita di tutti i giorni: Fitbit Versa 3 offre GPS integrato, mappa intensità allenamento su app mobile, tecnologia avanzata PurePulse 2.0 e Minuti in Zona Attiva per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica in modo più semplice che mai. Inoltre, Fitbit Versa 3 ha nuove funzioni che ti aiuteranno a vivere la giornata in modo più smart, tra cui un altoparlante e un microfono integrati per rispondere al telefono tramite Bluetooth, inviare chiamate alla segreteria telefonica e regolare il volume delle chiamate – tutto dal polso. Potrai inoltre scegliere il tuo assistente vocale preferito tra Assistente Google e Amazon Alexa Integrata per impostare promemoria di allenamento, pratiche di rilassamento o per andare a dormire, tenere d’occhio il meteo, aggiungere elementi alla tua lista della spesa, controllare i tuoi dispositivi smart home e molto altro ancora parlando con il tuo smartwatch. Utilizza Fitbit Pay per pagare in modo rapido e sicuro dal polso evitando il contatto fisico, e accedi a migliaia di app e quadranti orologio. Le nuove playlist curate realizzate con i partner musicali Deezer e Spotify ti aiuteranno a trovare il giusto ritmo per ogni allenamento. Il suo design e l’interfaccia rinnovata prendono spunto da Fitbit Sense con linee più morbide, maggiore comfort, reattività migliorata e un’esperienza di navigazione più fluida. Tutte le caratteristiche di Fitbit Versa 3 sono disponibili anche su Fitbit Sense. Ulteriori informazioni su Fitbit Versa 3 sono disponibili qui.

Per la prima volta, sia Fitbit Versa 3 sia Fitbit Sense utilizzano lo stesso caricatore magnetico. Oltre alla batteria che dura 6+ giorni su entrambi i dispositivi, la funzione di ricarica rapida offre un intero giorno di utilizzo con appena 12 minuti di carica. Gli accessori intercambiabili sono compatibili tra loro grazie al meccanismo di sgancio e rapido e sono disponibili in una varietà di stili e colori, tra cui collezioni firmate Pendleton e Victor Glemaud. I cinturini Pendleton riflettono i legami del marchio con la natura e ne esaltano il design distintivo con pattern e motivi intrecciati, mentre la collezione Victor Glemaud trasmette l’approccio gioioso nel pieno rispetto della gender neutrality e della body positivity del designer haitiano-americano con cinturini sostenibili lavorati a maglia.

Ottieni di più con Fitbit Inspire 2

Sulla scia del successo degli eleganti e accessibili fitness tracker Fitbit Inspire e Inspire HR, Fitbit Inspire 2 aggiunge funzioni avanzate come i Minuti in Zona Attiva, un design rinnovato e sottile e uno schermo più luminoso e definito con una batteria che dura fino a 10 giorni, più di qualsiasi altro dispositivo Fitbit.

Questo fitness tracker intuitivo e facile da utilizzare aiuta a sviluppare abitudini sane con funzioni motivanti come 20+ modalità di allenamento basate su obiettivo, strumenti avanzati per il sonno, rilevazione continua del battito cardiaco, monitoraggio della salute mestruale e visualizzazione dell’assunzione di cibo e idratazione insieme al peso, tutto per motivarti ogni giorno dal polso. L’aggiunta di una prova gratuita di 1 anno di Fitbit Premium offre un valore incredibile a Fitbit Inspire 2, offrendo tutto il supporto e la motivazione che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi di benessere. Ulteriori informazioni su Fitbit Inspire 2 sono disponibili qui.

Fitbit Premium – Ottieni di più dal tuo dispositivo Fitbit

Fitbit Premium eleva la tua esperienza quando abbinato a un dispositivo Fitbit, offrendo un’analisi più approfondita dei tuoi dati, oltre a consigli e suggerimenti personalizzati che ti aiutano a scoprire come la tua attività, il sonno e il battito cardiaco sono collegati per il tuo benessere. Accedi a strumenti avanzati per il sonno, centinaia di allenamenti di brand popolari come Aaptiv, Daily Burn, Down Dog, obé, POPSUGAR. Potrai anche accedere a contenuti di rilassamento da Aaptiv, Aura, Breethe e Ten Percent Happier, giochi e sfide motivanti, programmi guidati per attività, sonno e nutrizione – tutto dall’app Fitbit.

Fitbit Premium continua ad ampliare i suoi contenuti e raggiungere nuovi utenti. Con oltre 500.000 utenti paganti a meno di un anno dal lancio, entro la fine di settembre Premium sarà disponibile in olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo e svedese, consentendo a un numero ancora maggiore di utenti di accedere a contenuti e servizi di Premium.

Prezzi e disponibilità

Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 e Fitbit Inspire 2 sono disponibili su Fitbit.com e online presso rivenditori selezionati, con disponibilità globale a partire da fine settembre. Fitbit Sense è disponibile al prezzo di 329,99€ in acciaio inossidabile carbonio/grafite e in acciaio inossidabile bianco lunare/oro chiaro. Fitbit Versa 3 è disponibile al prezzo di 229,99€ in alluminio nero/nero, alluminio rosa corallo/oro chiaro e alluminio blu notte/oro chiaro.

Venduti separatamente, gli accessori Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 sono disponibili in una vasta gamma di stili, tra cui cinturini in tessuto riciclato REPREVE mimetico, antracite, corallo e arcobaleno, cinturini Sport nero/bianco lunare, verde militare/bianco lunare, grigio/menta, melone/rosa e blu/grigio, cinturini infinity nero, bianco lunare, blu notte e rosa antico, a partire da 34,99€. Sono inoltre disponibili i cinturini in tessuto REPREVE Pendleton per Fitbit in blu/grigio Canyonlands e blu/rosa Basket Maker, e i cinturini lavorati a maglia REPREVE Victor Glemaud per Fitbit REPREVE in chevron rosso/oro, tessuto a strati nero/rosso e tessuto metallizzato oro/nero, a partire da 44,99€.

Fitbit Inspire 2 è disponibile a 99,99€ nei colori nero, bianco lunare e rosa antico. Venduti separatamente, sono inoltre disponibili cinturini intercambiabili in pelle Horween di alta qualità nei colori blu notte o a doppio giro in pelle nera, cinturini in maglia milanese in acciaio inossidabile grigio argento e oro rosa, cinturino stampato bloom, cinturini Classic in silicone nero, bianco lunare e rosa antico, e una nuova clip nera, a partire da 19,99€.

Fitbit Premium è disponibile a 8,99€ al mese o 79,99€ all’anno. Per ulteriori informazioni o per iscriverti, vai sull’app Fitbit o visita Fitbit.com.