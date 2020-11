DAVID SPRINGATE, TECHNICAL DIRECTOR DIRT 5, PARLA DELLA VERSIONE PS5

Oggi, Codemasters pubblica i dettagli sul processo di sviluppo e le caratteristiche principali di DIRT 5 per PlayStation 5. La video intervista con il Technical Director di DIRT 5, David Springate, presenta anche il primo sguardo al gameplay di PlayStation 5 prima del suo lancio il 12 novembre (NA e ANZ) e il 19 novembre (RoW).

Il video si concentra su come lo studio Codemasters Cheshire si è preparato per il suo primo titolo sull’hardware di nuova generazione, offrendo allo stesso tempo uno sguardo a funzionalità esclusive che i giocatori possono aspettarsi, tra cui i controller wireless DualSense.

David Springate, Technical Director di DIRT 5, ha dichiarato: “Siamo lieti di rivelare finalmente ulteriori dettagli sulla versione PlayStation 5 di DIRT 5. Ci sono così tanti miglioramenti che i giocatori adoreranno tra cui i controller wireless DualSense, una rivoluzione nel settore.”

DIRT 5 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC Windows (e su Steam) venerdì 6 novembre. Sarà disponibile su Xbox Series X | S il 10 novembre e su PlayStation 5 dal 19 novembre. Una versione di Google Stadia verrà lanciata all’inizio del 2021.