Call of Duty Black Ops: Cold War | pre-load e pacchetto di armi Confronto

Preparati per Black Ops Cold War con questa guida per il pre-load e scopri il bundle gratuito che riceverai quando prenoti il gioco: il pacchetto di armi Confronto

Il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà il 13 novembre e, se non l’hai ancora fatto, questo è il momento per prenotarlo.

Se hai prenotato il gioco digitalmente, puoi fare il pre-load per assicurarti che sia pronto per il lancio. Inoltre, indipendentemente dalla piattaforma su cui lo preordini, riceverai due progetti di armi gratuiti, disponibili nel momento in cui inizi il gioco, con il pacchetto di armi Confronto.

Ecco i dettagli del pacchetto e del pre-load, disponibile la prossima settimana:

Il pacchetto di armi Confronto

Insieme al pacchetto dell’Operatore Woods per Call of Duty: Modern Warfare e Warzone, i preordini digitali includono il pacchetto di armi Confronto di Black Ops Cold War. Disponibile immediatamente dopo aver sbloccato “Crea una classe”, il pacchetto di armi Confronto include due fucili stilizzati che mostrano la divisione culturale tra le forze della Guerra Fredda dell’Est e dell’Ovest.

A rappresentare l’U.R.S.S. c’è l’Iron Curtain, un fucile d’assalto basato su un’iconica arma pesante sovietica. L’altro progetto, quello del fronte occidentale, è un fucile tattico a raffica a tre colpi con fiammate patriottiche. Entrambi i progetti includeranno cinque accessori pre-configurati, consentendoti di provare questi accessori sull’arma prima che vengano sbloccati organicamente. Questi due progetti possono essere trovati ed equipaggiati tramite la sezione Crea una classe del menu Equipaggiamenti.

Dettagli del pre-load

ll pre-load sarà disponibile nei giorni prima del lancio del 13 novembre per tutte le piattaforme, comprese le console di nuova generazione quando disponibili. Di seguito, trovi il dettaglio di quando inizia il preordine su tutte le piattaforme:

PlayStation 4: Il pre-load sarà disponibile dal 5 novembre alle 06.00

Xbox One: Il pre-load sarà disponibile dal 5 novembre alle 06.00

PC: Il pre-load sarà disponibile dal 10 novembre alle 19.00

Console di nuova generazione: Il pre-load sarà disponibile nelle rispettive date di lancio delle console: il 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S, il 12 novembre per PlayStation 5. Se hai acquistato una versione digitale del gioco, ma non parte il download durante il periodo di pre-load, collegati al sito dello store proprietario della tua piattaforma e segui le istruzioni per iniziare il download. Assicurati che anche la tua console sia aggiornata al firmware più recente prima di precaricare il gioco.

Su PC, Black Ops Cold War può essere trovato in “Partner Games” nel Battle.net Launcher.

Dimensione del file (al lancio)*

Per procedere al pre-load di Black Ops Cold War, è necessario disporre del seguente spazio libero su disco della piattaforma:

PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GB

Nota: i giocatori su console possono scegliere di disinstallare pacchetti di modalità di gioco specifici, come Campagna o Zombi, al fine di ridurre la dimensione complessiva del file del gioco. Questo contenuto può essere gestito nel gioco tramite la sezione “Account e rete” del menu Impostazioni.

PC: 35 GB (solo Multiplayer) / 82GB (gioco completo) / 125GB (gioco completo con Ultra Graphics)

Nota: i giocatori su PC possono anche scegliere di installare solo alcuni pacchetti di modalità specifici, come Campagna o Zombi, al fine di ridurre la dimensione complessiva del file del gioco.