Ghostrunner sarà su Switch dal 10.11.20

I co-publisher All In! Games e 505 Games annunciano che Ghostrunner, il gioco action parkour in prima persona a tema cyberpunk, sviluppato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks, sarà disponibile su Nintendo Switch dal 10 novembre.

Acquistando Ghostrunner otterrete due katane esclusive:

• 1x Katana esclusiva

• 1x Katana esclusiva per piattaforma Nintendo

Offerta valida dal 10 novembre al 10 dicembre.

? Vesti i panni del cyber-ninja definitivo, quando vuoi e dove vuoi.

? Ghostrunner è stato ideato per sfruttare appieno le caratteristiche dell’hardware Switch, assicurando un’esperienza di gioco fluida

? Ascendi la distopica Dharma Tower: corri sui muri, utilizza il rampono, Ascend a dystopian tower: run on walls, deploy an energy-based grappling hook, dirotta droni volanti e tanto altro.

? Impugna una katana affilatissima, in grado di tagliare sia corpi che metalli, in emozionanti combattimenti “one-hit-one-kill”.

? Il respawn immediato allevia la frustrazione del fallimento e tengono il giocatore attaccato all’avvincente narrazione.

Ghostrunner sarà disponibile su Nintendo Switch dal 10 novembre. Le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store e GOG sono già disponibili. Il gioco uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2021, e coloro che possiederanno le versioni Ps4 o Xbox One, riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione Next Gen.

La versione Nintendo Switch di Ghostrunner è pubblicata in Asia da H2 Interactive.