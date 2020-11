Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice annunciato su Console

Il publisher Assemble Entertainment (Endzone – A World Apart) e lo sviluppatore CrazyBunch sono felici di annunciare che la leggendaria avventura punta & clicca, ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dopo un lancio di successo su PC tramite Steam (85%) e GOG (4.1), la nuova avventura di Larry arriverà nella Primavera 2021 per le console dell’attuale generazione. La versione console sarà disponibile anche in digitale tramite il PSN Store, Microsoft Store e Nintendo eShop. Il predecessore “Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry” ha venduto più di 100,000 copie sin dal lancio di Novembre 2018 ed è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Maggiori informazioni sono disponibili su larrysmansion.com.

Inoltre Koch Media e Assemble Entertainment collaboreranno per portare ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ in edizione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile presso retailer selezionati in Europa grazie a un accordo di distribuzione fisica tra Assemble Entertainment e Koch Media.

Maggiori informazioni su Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice:

Ehi ragazze, è ora di tornare a Larry-town! Sarà una vera sorpresa per alcuni, ma sto ancora andando forte! Esatto, sono un vero stallone di resistenza! Ho lasciato New Lost Wages, sono rimasto bloccato a Cancum e mi ero preparato a sposare il mio unico vero amore, Faith. Ma degli eventi inaspettati ci hanno interrotto e siamo di nuovo separati! È da qualche parte nel famoso, soleggiato e vasto arcipelago di Kalau’a e devo trovarla. Aiutami: se non la trovo presto, penso che potrei esplodere!

Nessun ostacolo potrà mettersi tra me e la mia amata Faith, nemmeno le isole selvagge di Kalau’a. Le splendide ragazze dell’isola potranno distrarmi solo per poco, perché la bussola del mio cuore punta verso una sola direzione: Faith!?Volete salpare con me da vere piratesse e partire all’avventura? Unitevi alla mia ciurma in questa gloriosa impresa e vi ritroverete bagnate dalla testa ai piedi!

Caratteristiche principali:

· Esplora le splendide e misteriose isole dell’arcipelago di Kalau’a con oltre 50 luoghi disegnati a mano.

· Incontra più di 40 vecchie e nuove conoscenze di Wet Dreams Don’t Dry e prova a fare colpo su nuove amiche.

· Aiuta Larry a risolvere enigmi complessi ed entusiasmanti (e forse anche un po’ erotici) e a compiere le sue missioni, che lo porteranno a un vero “lieto finire”.