Commandos 2 HD Remaster in arrivo su Nintendo Switch

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Raylight Games hanno oggi annunciato che la remaster HD del celebre pioniere strategico Commandos 2 sarà disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch il 4 dicembre, 2020. E’ disponibile inoltre un trailer di annuncio e di gamplay, che mette in mostra tutte l’azione di Commandos 2 – HD Remaster per la prima volta su Nintendo Switch.

Commandos 2 – HD Remaster per Nintendo Switch presenta una remaster completa in alta definizione del suo predecessore Pyro Studios, l’aggiunta di tutorial rinnovati, missioni della campagna e supporto ottimizzato per Nintendo Switch Joy-Con e Pro Controller.

Commandos 2 – HD Remaster sarà disponibile su Nintendo Switch il 4 dicembre 4th ed è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e sul Kalypso Store.

Kalypso Livestream

I fan desiderosi di dare un’occhiata alla versione Nintendo Switch™ di Commandos 2 – HD Remaster possono seguire il livestreaming di questa sera, alle 19, con Patrick Leuschner sul canale ufficiale Twitch di Kalypso Media.

Commandos 2 – HD Remaster è un vero omaggio a uno dei capolavori più celebri del mondo del gaming. Sviluppato originariamente dai leggendari Pyro Studios, rivivi il capolavoro che ha definito il genere come nessun altro per la prima volta su Nintendo Switch™.

Prendi il controllo di un gruppo d’élite di commando alleati che devono avventurarsi in profondità nel territorio nemico e utilizza la loro esperienza combinata per completare una serie di missioni progressivamente impegnative. In questo classico che definisce il genere della seconda guerra mondiale, esplora ambienti interattivi e usa set di abilità uniche per completare missioni apparentemente impossibili.

Caratteristiche: