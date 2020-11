È molto debilitato! Diego Armando Maradona è stato ricoverato

L'ex numero 10 dovrà ancora eseguire un altro tampone e soprattutto supporterà una serie di analisi che chiariranno il quadro clinico. Presto il tuo medico personale, Leopoldo Luque, parlerà della condizione. C'è grande preoccupazione per lo stato di salute di Maradona. L'ex giocatore del Napoli è stato ricoverato in una clinica a La Plata per alcuni esami, la notizia è stata diffusa nella tarda serata di lunedì.

Venerdì scorso Maradona era stato allo stadio per la partita tra Gimnasia La Plata e Patronato, valida per la Coppa di Lega Argentina e vinta 3-0 dalla squadra guidata dal Pibe, e si era presentato in preoccupanti condizioni sia fisiche che emotive. Ed è per questo che i suoi medici avrebbero deciso di effettuare controlli all'ospedale.

In Argentina la notizia sta arrivando e sembra che il ricovero di Maradona sia dovuto a un collasso emotivo. Diego sarebbe nella clinica La Plata per precauzione, e lì effettuerà alcuni controlli dopo che nei giorni scorsi sembrava indebolito. C'è chi parla di anemia, dalla quale la debolezza dipenderebbe lo stato di salute di Maradona. Ma c'è anche chi sostiene che la causa del ricovero dell'ex calciatore argentino sia dovuta a difficoltà motorie. Chi lo ha visto si è reso conto che Maradona faceva fatica a muovere braccia e gambe. Qualche giorno fa, esattamente venerdì 30 ottobre, Diego ha festeggiato il suo 60esimo compleanno, quel giorno tutto il mondo del calcio gli ha fatto gli auguri.