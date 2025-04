Coronavirus, Carlo Conti no sta bene : peggiorano le sue condizioni

Purtroppo peggiorano le condizioni di Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus il 28 ottobre. Il volto amato dalla Rai, inizialmente asintomatico, ha dichiarato su Instagram che ora i sintomi ci sono tutti (e troppi!), Questo Covid ? una brutta bestia.?

Ad annunciare la sua positivit?, poco meno di una settimana prima, ? stato lo stesso presentatore sempre sui social. Per fortuna in quel momento era "praticamente asintomatico" ed era "a casa ma sotto controllo medico". La positivit? di?Carlo Conti non ha fatto fermare lo show di punta di Rai e ha eseguito la puntata venerd? 30 ottobre direttamente da casa sua. Nessun altro membro del team sarebbe stato contagiato.?

Cina: scoperto nuovo coronavirus trasmissibile dai pipistrelli all'uomo

Un gruppo di scienziati cinesi ha identificato un nuovo coronavirus che può essere trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani utilizzando lo stesso recettore cellulare del SARS-CoV-2.

La Cina crea una lampada a raggi ultravioletti efficace al 99,99% contro il Coronavirus

Rispetto alla tradizionale disinfezione eseguita dalla lampada al mercurio, il nuovo dispositivo ha una maggiore efficienza di sterilizzazione, un minor consumo energetico e una maggiore durata.

Coronavirus contagi in calo,12.694 ma 251 morti : Siamo a quota 15 mln di dosi

Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 15.