OUTRIDERS ARRIVA IL QUARTO BROADCAST

IL QUARTO BROADCAST DI OUTRIDERS ARRIVERÀ GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

SQUARE ENIX è lieta di annunciare che il quarto broadcast di OUTRIDERS sarà disponibile questa settimana, il 5 novembre. Il prossimo broadcast di OUTRIDERS fornirà ai giocatori maggiori informazioni sugli entusiasmanti contenuti post-campagna che li attendono in OUTRIDERS, l’intenso sparatutto GdR dove la sopravvivenza esige brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, eSquare Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

l quarto broadcast di OUTRIDERS mostra per la prima volta le Spedizioni, gli impegnativi contenuti post-campagna per spingere ogni Outrider al limite, e punta i Riflettori sulla quarta classe, il Tecnomante, oltre a rispondere ad alcune delle domande più gettonate nella community di OUTRIDERS.

Il quarto episodio della trasmissione di OUTRIDERS sarà disponibile giovedì 5 novembre alle 18:00. Guardalo su: www.twitch.tv/squareenix

OUTRIDERS uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 2 febbraio 2021, e su Google Stadia in seguito nel 2021.

Per maggiori informazioni: www.outriders.net

