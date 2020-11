Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano già migliorando. Il tampone eseguito dopo l'insorgenza dei sintomi ha confermato la positività di Francesco Totti al Coronavirus. Un momento davvero difficile per la famiglia Totti. Infatti anche la madre dell'ex capitano giallorosso circa due settimane fa era stata contagiata, senza dimenticare che padre Enzo era scomparso il 12 ottobre proprio per complicazioni dovute alla positività del Covid-19.

In questo momento l'ex capitano giallorosso è in isolamento insieme al resto della sua famiglia, sta bene e non ha particolari problemi. Totti ha immediatamente proceduto al tampone dopo alcuni gravi sintomi un paio di giorni fa.