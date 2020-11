Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canterò la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai… nel 1995.

Peppino di Capri era molto legato all'attore romano, scomparso nella mattina del 2 novembre, giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni: per anni, infatti, era salito appositamente a Roma per festeggiare con Proietti il suo compleanno.

A Fanpage dice : “Sì, avevo fatto un augurio di buona guarigione assieme agli auguri di buon compleanno e invece stamattina ho acceso la televisione e mi sono ghiacciato a pensare a tutte le volte che abbiamo lavorato assieme.”

“Nacque grazie all'autore della canzone, Claudio Mattone, che ci disse che sicuramente sarebbe stata una cosa divertente, ironica e infatti facemmo un po' di prove nel suo studio di registrazione a Roma e lui mi correggeva le parole perché essendo un attore mi ricordo che la parola "coppietta" io la cantavo aperta e lui mi correggeva e io gli dicevo che come la pronunciava lui lo si diceva a Roma, a Napoli era come dicevo io (ride, ndr)”