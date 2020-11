Morte di Gigi Proietti, Gabriele Cirilli : Mi ha dato tutto quello che ho

Gabriele Cirilli, allievo del Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, con il quale ha condiviso anche il palco in "Cavalli di Battaglia" e la grande esperienza di "Tale e Quale Show" ricorda il suo amato Maestro.

A Fanpage ha detto : "Penso che la riconoscenza non è mai abbastanza. [...] - esordisce Gabriele Cirilli - Gigi Proietti mi ha regalato un sogno, mi ha regalato una vita. [...] tutto quello che ho lo devo a lui. Tutti i suoi segreti, tutti i suoi insegnamenti sono qui con me".

"Sapevo che lui stava male. - spiega l'attore - Sinceramente, non mi aspettavo questa notizia [...] Perché lui era un grande, non era solo un animale da palcoscenico ma anche nella vita era forte e vigoroso. Non me l'aspettavo, sinceramente".

Cirilli racconta di "Cavalli di Battaglia", l'ultima trasmissione condotta in tv da Proietti: "In Cavalli di Battaglia, abbiamo parlato della mia cittadina, Sulmona. Ci legava un filo sottile. Perché il suo spettacolo, quello che l'ha reso divino "A me gli occhi, please" era nato a Sulmona" e su un omaggio al maestro durante la prossima puntata di "Tale e Quale Show" dice "non ci abbiamo pensato ma sarebbe bellissimo e fantastico fargli un omaggio, anche perché è stato un onore condividere con lui questo show fantastico".