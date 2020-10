SQUARE ENIX DISTRIBUIRÀ HITMAN 3

SQUARE ENIX DISTRIBUIRÀ LE EDIZIONI FISICHE DI HITMAN 3 IN 60 PAESI IN EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA E AUSTRALASIA

Prenota subito HITMAN 3 per ricevere l’esclusivo Trinity Pack in-game

Square Enix Ltd. e IO Interactive sono liete di annunciare la loro collaborazione per distribuire le edizioni fisiche di HITMAN 3, nuovo capitolo della pluripremiata serie, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 20 gennaio 2021.

Oltre che nei paesi dell’Europa, Square Enix distribuirà il gioco in Medio Oriente, Africa e Australasia. Le edizioni fisiche Standard e Deluxe di HITMAN 3 sono prenotabili. Chi prenoterà un’edizione qualsiasi di HITMAN 3 presso i rivenditori aderenti riceverà il Trinity Pack, che include 9 oggetti in gioco come abiti, valigette e armi dell’intera trilogia del mondo dell’assassinio. Oltre ai bonus di prenotazione, chi acquisterà HITMAN 3 Deluxe Edition avrà accesso a contenuti di gioco esclusivi ed il dietro le quinte, tra cui:

Contratti escalation deluxe

Abiti e oggetti deluxe

Colonna sonora digitale (è richiesta una connessione a Internet)

Libro digitale “World of HITMAN” (è richiesta una connessione a Internet)

Commento del director (introduzione alla missione)



Per riscattare la colonna sonora digitale e il libro digitale “World of Hitman” sono richiesti una connessione a Internet e un account gratuito IOI. Per ulteriori informazioni, visita hitman.com/global/buy

IO Interactive ha inoltre confermato che gli utenti di HITMAN 3 potranno passare dalle versioni current-gen del gioco a quelle next-gen senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, sarà possibile per la prima volta calarsi nel mondo dell’assassinio in realtà virtuale grazie al supporto per PlayStation VR. Il supporto per PlayStation VR permetterà di affrontare faccia a faccia i propri bersagli e di guardarli negli occhi, confondersi tra la folla, ascoltare le conversazioni dei personaggi vicini e interagire con gli oggetti utilizzando le mani. In HITMAN 3 sono supportate in VR oltre 20 località della trilogia del mondo dell’assassinio.

INFORMAZIONI SU HITMAN 3

HITMAN 3, spettacolare conclusione della trilogia del mondo dell’assassinio, porta i giocatori all’interno di vaste ambientazioni sandbox in un’avventura internazionale. L’implacabile Agente 47 torna con tutta la sua professionalità per i contratti più importanti della sua carriera.

Supportato dal contatto Diana Burnwood, 47 unirà le forze insieme all’amico di vecchia data Lucas Grey. La loro missione sarà di eliminare i collaboratori di Providence, ma dovranno adattarsi alle circostanze con l’intensificarsi della caccia. Al termine di tutto, 47 e il suo mondo non saranno più gli stessi.

Tutti gli scenari di HITMAN 3 sono ricchi di dettagli e opportunità creative. I giocatori potranno completare i propri obiettivi con una libertà senza precedenti e il mondo di gioco reagirà a ogni loro azione. Tutto ciò è reso possibile dalla pluripremiata tecnologia Glacier, che offre libertà di azione senza pari e rigiocabilità nel mondo di HITMAN 3.

I giocatori dei precedenti HITMAN potranno “importare” in HITMAN 3 le località dei due precedenti HITMAN in loro possesso, riunendo gli oltre 20 scenari dell’intera trilogia.

