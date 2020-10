Evento globale di lancio Xbox Series X|S

Microsoft ha annunciato oggi che il 10 novembre ospiterà un live streaming globale per celebrare l’arrivo della nuova generazione di Xbox. L’azienda è lieta di invitare tutti i giocatori, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dalla generazione di console, dalle capacità o dai loro gusti, a festeggiare, connettersi e giocare insieme.

Siamo felici di invitare tutta la community ad armarsi del proprio dispositivo preferito e a giocare insieme al team Xbox, ai più grandi creator e ai partner di Microsoft, dalla propria casa ovunque si trovi.

Ti invitiamo, quindi, a dare un’occhiata al behind-the-scenes dei giochi next-gen, ad ascoltare le storie degli sviluppatori e a giocare insieme a loro. Per partecipare, connettiti al live streaming globale il 10 novembre alle ore 20:00 CET su YouTube, Twitch e Facebook Gaming.

L’evento digitale includerà dei momenti “Let’s Play” con i creator, mostrerà alcuni highlight della giornata di lancio da tutto il mondo e sfrutterà il potere del gaming per raccogliere fondi per delle buone cause. Non sarà un momento di annunci ma di gioco e celebrazione dell’inizio di una nuova era, mentre la next-gen starà iniziando ad arrivare nelle mani dei giocatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sull’annuncio odierno è possibile leggere il blogpost su Xbox Wire

