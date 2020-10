MAD RAT DEAD ORA DISPONIBILE PS4 E SWITCH

NIS America è felice di annunciare che Mad Rat Dead è ora disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch in Europa e Nord America, mentre arriverà il 6 novembre in Oceania! Salta, balla e segui il ritmo in questo platform d’azione basato sulla musica!

A proposito del gioco:

Il sogno di un topo non è stato realizzato prima della sua morte…cioè fino a quando non ottiene una seconda possibilità nella vita! Gli è stata concessa l’opportunità di ripetere il suo ultimo giorno sulla Terra e il giocatore dovrà utilizzare il nuovo potere di Mad Rat in tempo con la musica, prima che termini la sua occasione. Mad Rat Dead combina azione platform e rhythm mechanics per consentire ai giocatori di tenere sempre le orecchie e gli occhi aperti!



Caratteristiche principali:

Ritmo Funky – Avanza abbinando i tuoi input al ritmo di tracce musicali che creano dipendenza. O esercitati con i tuoi input mentre scopri le fasi del Sound Test!

Avanza abbinando i tuoi input al ritmo di tracce musicali che creano dipendenza. O esercitati con i tuoi input mentre scopri le fasi del Sound Test! Fai tua la musica – Sblocca musica per mixarla e abbinarla a stages riproducibili per diverse difficoltà. Premi il pulsanteRewind per infiniti tentativi e salta, scatta e fatti strada fino a raggiungere le 5 stelle!

Sblocca musica per mixarla e abbinarla a stages riproducibili per diverse difficoltà. Premi il pulsanteRewind per infiniti tentativi e salta, scatta e fatti strada fino a raggiungere le 5 stelle! Arte audiovisivia – Lo stile Cartoon si mescola con un’estetica punk per uno stile artistico unico che cambia a seconda del numero di combo eseguite!

