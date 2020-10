Le vacanze degli italiani all’estero: quali sono le mete economiche da scoprire

Nonostante l’Italia rimanga la meta delle vacanze per eccellenza, scelta anno dopo anno da persone provenienti da tutto il mondo, sono sempre di più gli italiani che decidono di trascorrere le proprie ferie all’estero; grazie ai voli low-cost, d’altronde, raggiungere un paese straniero non è mai stato tanto semplice ed economico. Se fino a pochi anni fa l’idea di allontanarsi dall’Italia suscitava qualche preoccupazione, soprattutto nel caso di luoghi molto lontani, al giorno d’oggi è possibile sentirsi casa ovunque ci troviamo: le distanze sembrano essersi davvero annullate. Sono disponibili sempre più servizi che ci permettono di comunicare, e, in caso di necessità, di mandare denaro e ricevere o spedire un pacco con facilità e senza spendere troppo. Opportunità che ci consentono di rimanere in contatto con i nostri cari e di risolvere con facilità tutta una serie di possibili problemi.

Vediamo allora quali sono alcune delle mete più abbordabili tra quelle preferite dagli italiani negli ultimi anni:

Thailandia

Spiagge magnifiche, storia e cultura millenarie ed una cucina tutta da scoprire: il Sud-est asiatico è la destinazione perfetta per quelle persone che sono in ferie durante i mesi invernali, ma che non vogliono rinunciare ad una vacanza al mare. Parliamo di un’area che negli ultimi anni sta vivendo un’impressionante crescita economica e sociale: colpiscono i contrasti di un paese custode di una cultura antica ma che è allo stesso tempo protagonista di un importante avanzamento tecnologico e sociale. Il costo del biglietto per la Thailandia potrebbe non essere particolarmente basso, ma, una volta arrivati, le spese saranno davvero abbordabili.

Portogallo

Sempre più italiani decidono di trascorrere le proprie vacanze in Portogallo; oltre a Lisbona, la capitale simbolo della lunga tradizione imperiale portoghese, ad attrarre sempre più turisti sono le meravigliose spiagge incontaminate della regione dell’Algarve, che si affacciano sull’oceano Atlantico. In Portogallo è possibile trovare un alloggio spendendo davvero molto poco, in particolar modo durante l’inverno, quando i prezzi sono al minimo ma la temperatura è gradevole

Filippine

Un paese ancora poco frequentato dai turisti occidentali, ricco di natura incontaminata e circondato da un mare meraviglioso. È una meta perfetta per chi voglia godersi una vacanza a stretto contatto con la natura e chi voglia mettersi alla prova misurandosi con un territorio talvolta ostico e selvaggio, caratterizzato da giungle impenetrabili, vulcani, grotte. Paradiso per il sub, le Filippine sono circondate da meravigliose barriere coralline. Un motivo in più per visitale: il costo della vita molto basso che permette di organizzare vacanze low-cost.

Capitali dell’Est Europa

I paesi dell’est Europa sono rimasti esclusi ingiustamente dal circuito delle mete turistiche per troppi anni: è arrivato il momento di riscoprirle. Le mete più interessanti e meno note? Indubbiamente Bratislava, capitale della Slovacchia, città ricca di storia e cultura. Anche la Polonia sta vivendo un periodo di popolarità, favorita anche dai voli economici che collegano le principali città polacche (Cracovia, Breslavia e Varsavia) all’Europa; sempre più turisti, poi, sono attratti dalle bellezze architettoniche e naturalistiche della Romania. Preferite il mare? Nessun problema: in Bulgaria c’è la famosa Sunny Beach, detta “Ibiza dell’Est”, un luogo che vale la pena scoprire!