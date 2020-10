WWE SuperCard Season 7 arriva su iOS, Android e Facebook Gaming

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 7 di WWE SuperCard, l’ultima novità del gioco di carte da collezione, sarà lanciata a novembre 2020 come aggiornamento gratuito e scaricabile sull’Apple App Store per i dispositivi iOS, compresi iPhone e iPad, oltre che su Google Play Store e Amazon AppStore per dispositivi Android e Facebook Gaming.

Caratterizzata da una maggiore flessibilità negli stili di gioco, una maggiore profondità strategica, tre nuovi livelli di carte, un ampio roster di WWE Superstars, Leggende e Hall of Famers, e nuovi modi per guadagnare carte e combattere con i giocatori di tutto il mondo, WWE SuperCard continuerà ad alzare l’asticella per un’azione WWE competitiva e coinvolgente in un formato unico.

“La Stagione 7 di WWE SuperCard offre una strategia di gioco più profonda, un gameplay più emozionante e la migliore e più accessibile esperienza di combattimento disponibile fino ad oggi”, ha dichiarato Harley Howe, CEO di Cat Daddy Games. “Con nuovi modi per affrontare le sfide difficili, tre nuovi livelli di gameplay e notevoli migliorie basate sul feedback di giocatori e fan, la Stagione 7 è pronta a fornire il tipo di contenuti divertenti e coinvolgenti che fanno tornare i nostri giocatori per un’esperienza ancora più coinvolgente“.

Con oltre 21 milioni di download globali dal suo debutto nell’agosto 2014, WWE SuperCard ha ottenuto una valutazione media di 4,8/5 stelle su App Store e una valutazione di 4,3/5 su Google Play. Offrendo più di 2.000 carte in gioco attivo, WWE SuperCard incoraggia i giocatori a costruire squadre di WWE Superstars e Leggende, ad allenarli al massimo del loro potenziale, a combattere in vari tipi di partite e a mettere alla prova la loro abilità nell’azione veloce dei tornei. I giocatori possono migliorare l’esperienza free-to-play acquisendo nuovi pacchetti di carte.

La Stagione 7 della WWE SuperCard comprende quanto segue:

STYLES & TECHNIQUES – Pianifica le decisioni strategiche di costruzione del mazzo

SUPER MOVES – Costruisci manovre devastanti con animazioni uniche in qualsiasi modalità e scatenati a tuo piacimento per fornire un vantaggio contro avversari difficili

NEW CARD TIERS – Accedi a tre nuovi livelli di carte e gareggia per 200 nuove carte

TUTTE LE MODALITÀ DI GIOCO – Gioca in qualsiasi modalità di gioco che vuoi, quando vuoi, con accesso unificato al draft board

ART REFRESH – Goditi una rinfrescata artistica completa che toccherà quasi tutti i menu con un nuovo look moderno ed elegante

RACCOLTE – Guadagna premi per il completamento di collezioni dinamiche. Gli eventi a tempo limitato presenteranno regolarmente nuove Collezioni

EVENTO WARGAMES – lotta per il controllo di più anelli e guadagna punti

Sviluppata da Cat Daddy Games, uno studio 2K, WWE SuperCard sarà disponibile per il download gratuito sull’Apple App Store per dispositivi iOS, compresi iPhone e iPad, oltre che su Google Play Store e Amazon Appstore per dispositivi Android e Facebook Gaming nel novembre 2020. Per maggiori informazioni sulla serie WWE SuperCard e 2K, visita wwe.2k.com/supercard, diventa fan su Facebook, segui il gioco su Twitter e Instagram o abbonati a YouTube.

La WWE SuperCard richiede iOS 10.0 o successivo per i dispositivi iOS, compresi iPhone e iPad, così come richiede Android 4.2.1 e successivi per i dispositivi Android. L’applicazione include acquisti opzionali in-game.

