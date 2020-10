La pantera leggendaria terrorizza i cittadini di Braithwaite

Arco e nuovi capi di abbigliamento disponibili, bonus aggiuntivi di Halloween

I residenti della tenuta Braithwaite hanno perso molti lavoratori e capi di bestiame per via della pantera Iwakta leggendaria. Ci vorrà un occhio ben allenato per tracciarne i movimenti e servirà molto coraggio per cacciare questo felino o prelevare un suo campione. Parla con Harriet nel suo negozio per lanciare questa nuova missione di avvistamento e assicurati di avere una scorta di munizioni sedative se vuoi optare per un approccio gentile.

NEGOZIO DA TRAPPER DI GUS

Se vuoi usare le maniere forti sulla pantera Iwakta leggendaria, passa dal negozio di Gus per venderne la pelle in cambio di una bella somma. Sbloccherai l’acquisto dello splendido Soprabito Iwakta. Gus, grazie ai suoi nuovi materiali, è fiero di offrire a tutti in esclusiva nel suo negozio una nuova variante dell’Arco migliorato, impreziosita con pelo e ossa di giaguaro. Acquista oggi stesso la variante Giaguaro dell’Arco migliorato, solo nel negozio da trapper di Gus.

Acquistando il Soprabito Iwakta o la variante Giaguaro dell’Arco migliorato, disponibili solo nel negozio da trapper di Gus, riceverai una ricompensa per una bandoliera singola gratis. Gus vende anche cappelli da trapper e bisacce da sella al 40% di sconto, questa settimana.

BONUS DI HALLOWEEN

Chi partecipa a Notte di terrore, la Serie in evidenza della settimana con una lotta tra i vivi e i morti, può continuare a godersi guadagni tripli in Oro e PE. Giocare a Notte di terrore ad Halloween ti farà completare una Sfida giornaliera, così come mangiare dei dolcetti. Festeggia responsabilmente!

Il negozio itinerante di Madame Nazar offrirà ancora la sua collezione di maschere inquietanti, ma solo fino al 2 novembre.

Sono tempi d’oro per molti Ruoli! Le missioni per Cacciatori di taglie, le vendite degli articoli e delle collezioni da Collezionisti e le vendite dei Commercianti frutteranno il 25% di denaro in più e il doppio dei PE del Ruolo fino al 2 novembre.

Chi possiede il nuovo Halloween Pass riceverà una ricompensa per un componente per armi gratis a scelta.

NOVITÀ NEL CATALOGO

Novità per il catalogo Wheeler, Rawson & Co: il Cappello Caffyns, il Cappello Garrack, nuove colorazioni del cappello Varmint, la Giacca da cacciatore, il Soprabito a frange Riggs, i Chaps Griffiths, gli Stivali Strayhorn, i Mini chaps Becker e i Mini chaps sbiaditi.

SCONTI

Scopri un nuovo Ruolo questa settimana: -5 Lingotti d’Oro sui Ruoli di Cacciatore di Taglie, Commerciante, Collezionista e Naturalista e -10 Lingotti d’Oro sul Ruolo di Distillatore. I Distillatori potranno anche trasferire la loro Capanna gratuitamente per i prossimi sette giorni. In più, gli articoli per i Ruoli sono scontati del 40% e i giocatori possono approfittare di questi sconti sul Catalogo e dagli armaioli, dai sarti e nelle stalle di tutti gli Stati:

40% di sconto su cinturoni, bandoliere, bandoliere doppie e poncho

40% di sconto su selle standard e migliorate ed equipaggiamenti per selle

30% di sconto su pistole e revolver

30% di sconto sui cavalli

SFIDA FOTOGRAFICA DEL NATURALISTA

RESTA SINTONIZZATO

Se sei interessato ai risultati della sfida fotografica del Naturalista tieni d’occhio il Newswire: è previsto un annuncio nelle prossime settimane. Saranno selezionate le sei migliori foto della community (con oltre 10.000 foto inviate) che verranno aggiunte in Red Dead Online come bandiere per l’accampamento, foto per Saloon del Distillatore e sfondi per lo studio fotografico nel prossimo aggiornamento.

PRIME GAMING



I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 16 novembre riceveranno una ricompensa per una bandoliera singola gratis a scelta, il 50% di sconto su una bandoliera doppia, il -50% sul Fuoco da campo di lusso e il -30% sull’Arco migliorato.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

