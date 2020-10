Ghostrunner disponibile su Console e PC

Ghostrunner dà il via alla rivoluzione Cyberpunk oggi su PlayStation 4, Xbox One, e PC. Aggiornamento gratuito alle console Next-Gen nel 2021. In uscita anche su Nintendo Switch a novembre.

Ghostrunner , il gioco d’azione cyberpunk in prima persona pubblicato da 505 Games e All in! Games e sviluppato da One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks, è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam, Epic Games Store e GOG. La versione Nintendo Switch uscirà a novembre 2020.

Risvegliati nei panni di un Ghostrunner, un guerriero che brandisce una lama con un’agilità senza precedenti, e ascendi l’unica città torre dell’umanità rimasta. Sfida la morte saltando tra gli edifici, correndo sui muri e lanciandoti a nuove altezze con il rampino Gapjammer. Con la guida di un enigmatico I.A. conosciuto come l’Architetto, scoprite il passato del Ghostrunner e sovvertite il tirannico Keymaster.

Ogni scontro sarà “One-hit-one-kill” e premierà i riflessi precisi e tanto coraggio. Il respawn istantaneo e i generosi checkpoint trasformano scontri impossibili in opportunità per il miglioramento. Entrate nel Cyber Void per sbloccare nuove abilità, come Tempest – un’esplosione a corto raggio e Surge, un colpo orizzontale che uccide tutti i nemici sul suo percorso. Scatena queste nuove abilità in un viaggio vendicativo accompagnato dall’intensa colonna sonora synthwave di Daniel Deluxe.

Coloro che possiedono le versioni PlayStation 4 o Xbox One di Ghostrunner riceveranno gratuitamente un aggiornamento alla versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S rispettivamente, quando Ghostrunner uscirà sulle console next-gen nel 2021.

Con un motore grafico altamente ottimizzato e scalabile e il supporto PC per NVIDIA DLSS 2.0 e il ray-tracing tramite NVIDIA RTX, Ghostrunner dà vita al cyberpunk con una presentazione sbalorditiva, sia sull’hardware attuale che su quello di prossima generazione.

Ghostrunner è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €29,99. La versione Nintendo Switch subirà un leggero ritardo e uscirà a novembre, dato che i team di Ghostrunner vogliono che tutti i giocatori possano vivere la miglior esperienza con il gioco. La data di uscita precisa verrà comunicata nei prossimi giorni.

