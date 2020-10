L’inchiesta di report conferma, la Lega ha bloccato i test sierologici!

«Il centro destra ha perso completamente la ragione. Chi amministra questa regione lo fa mosso dall’esclusivo interesse di tornaconto politico, un interesse che spesso e volentieri la Lega fa coincidere con il mero interesse economico. Un interesse economico da intendersi non certo come interesse collettivo» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa, in merito a quanto trasmesso dalla trasmissione “Report”.

«Quanto mostrato ieri sera dalla trasmissione “Report” se dovesse trovare conferma in sede giudiziaria avvalorerebbe i sospetti che a suo tempo avevamo manifestato attraverso atti e interrogazioni ossia che la Lega avrebbe scientemente voluto bloccare i test sierologici in Lombardia. Obbligando sindaci e comuni a interrompere gli screening, nel momento di massima emergenza. Oggi ci troviamo con ristoranti, bar e palestre chiuse anche perché, per mera speculazione politica, la Lega ha ordinato di non fare ciò che invece andava fatto» conclude De Rosa.