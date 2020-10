CLEMENTONI PRESENTA IL NUOVO SITO

Clementoni, importante e consolidata realtà industriale al 100% italiana, leader nell’ideazione e produzione di giocattoli, presenta una versione assolutamente rinnovata del proprio sito, realizzata in partnership con FiloBlu, società di consulenza strategica on & offline.

Prima assoluta novità è la creazione di uno shop online per la vendita diretta dei prodotti Clementoni. Un nuovo approccio che risiede nella volontà di andare incontro alle esigenze dei consumatori, offrendo loro una vetrina facile da fruire e veloce nella consultazione, uno strumento per scoprire e conoscere i prodotti in modo diretto e approfondito.

La navigazione, in generale, è più intuitiva e veloce grazie alla classificazione e suddivisione dei prodotti in cluster per muoversi con facilità all’interno di un’offerta, quella Clementoni, dedicata ai bambini di tutte le età.

“Mai sprecare una crisi e noi di Clementoni abbiamo approfittato di questi mesi, tanto strani quanto difficili, per imporre un’accelerazione al processo di digitalizzazione. Un processo che trova nel nuovo sito uno dei suoi ingredienti e che, più in generale, va nella direzione di rinnovare e ottimizzare la customer experience, offrendo un servizio completo e appagante, adeguato al mutato approccio di un consumatore sempre più evoluto nella ricerca di valori, contenuti e forte coerenza nello storytelling” commenta Enrico Santarelli CMO Clementoni.

