Surface Pro X : in Italia le nuove configurazioni

A partire da oggi è finalmente possibile acquistare le nuove configurazioni di Surface Pro X, il 2-in-1 ultraleggero di Microsoft pensato per chi vuole essere sempre connesso, produttivo e creativo, anche in mobilità, che ora si arricchisce del nuovo processore personalizzato Microsoft SQ 2, di nuove applicazioni, performance migliorate e una maggiore durata della batteria fino a 15 ore, oltre che della nuova finitura color Platino.

Grazie alla connettività Gigabit LTE, Surface Pro X garantisce sempre una connessione ultraveloce e offre le migliori esperienze online con Microsoft 365, Microsoft Edge, Netflix e Spotify, oltre a supportare migliaia di applicazioni Windows come Google Chrome, Firefox e Whatsapp.

È possibile acquistare le nuove configurazioni di Surface Pro X sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire da 1.749€. Per completare la propria esperienza con Surface Pro X, è inoltre possibile acquistare in bundle l’innovativa Signature Keyboard – ora disponibile nelle tre nuove colorazioni Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero – e l’immancabile Surface Slim Pen al prezzo di 299,99 €.

Ma non è finita qui: arriva oggi in Italia anche la nuova colorazione Grafite delle amate Surface Earbuds, caratterizzate da un design ultra confortevole, comandi intuitivi, semplice accesso alle innovative esperienze di Microsoft 365 e un audio coinvolgente per la musica e le chiamate. Le Surface Earbuds sono acquistabili sul Microsoft Store al prezzo di 219,99€.

Sarà invece necessario aspettare il 12 novembre per il nuovo Surface Laptop Go, il laptop Microsoft più economico di sempre, che offre il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza. Il Surface Laptop Go può essere già pre-ordinato sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 649€.

Studenti, insegnanti e genitori potranno, inoltre, ottenere uno sconto esclusivo sul Microsoft Store per l’acquisto di tutti i nuovi prodotti Surface: le nuove configurazioni di Surface Pro X e le Surface Earbuds potranno essere acquistate con uno sconto del 10%, mentre il nuovo Surface Laptop Go verrà scontato del 5%. Inoltre, fino al 12 novembre, è attiva la campagna Trade-in per il pre-order di Surface Laptop Go, che permetterà di ricevere fino a 500€ di sconto restituendo un dispositivo idoneo.

