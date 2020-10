Twitch: i canali da seguire per Halloween

Make-up tutorial, gaming e consigli di stile per la notte più spaventosa dell’anno. I canali da seguire in live streaming

Per non rinunciare a occasioni di intrattenimento comodamente seduto sul divano, Twitch è un valido strumento per calarsi nelle atmosfere cupe e tetre di Halloween senza muoversi da casa.

Ogni giorno milioni di streamer vanno in diretta assieme alle loro community, con le quali interagiscono e chattano. Il successo di Twitch è in continua crescita, con più di 4 milioni di creator unici in streaming mensili e 17.5 milioni di spettatori medi giornalieri. Pensato soprattutto per il gaming e gli eSports sta dando spazio a un numero sempre più grande di contenuti, soddisfacendo una lista infinita di interessi: dalla musica allo sport, dall’arte al fitness, dalla moda alla cucina.

In quest’ottica la notte di Halloween diventa il palcoscenico perfetto per gli streamer di tutto il mondo, con live pensate ad hoc per intrattenere le proprie community comodamente a casa senza rinunciare al divertimento.

Gli streamer trasmetteranno in live e faranno vivere le loro passioni con contenuti a tema Halloween. Ecco i canali da seguire:

· Kodomo Yuki – molto amata sulla piattaforma, con oltre 62.000 follower, sul suo canale trovate tanti contenuti diversi: videogiochi, intrattenimento ma soprattutto make-up tutorial. In questi giorni sta realizzando diverse live in cui mostra come truccare al meglio il proprio viso, per fare un figurone nella notte di Halloween;

· Kafkania – nome d’arte di Virginia Gambatesa, sul suo canale con oltre 50.000 follower parla di tutto, grazie alle sue tante passioni: cinema, doppiaggio, pittura, lettura, gameplay e cosplay. Kafkania è infatti bravissima a travestirsi dai suoi personaggi preferiti e chissà che per il 31 ottobre non abbia in mente di andare in live travestita ad hoc per Halloween;

· Kurolily – Videogiochi + horror, connubio perfetto per passare in sua compagnia la “Notte delle Streghe”; Con più di 115.000 follower Sara Stefanizzi, in arte Kurolily, è tra le streamer italiane più seguite. Ama i videogiochi, gli sparatutto, i survival e gli horror;

· Delux – Daniele De Luca, in arte Delux, è uno streamer con la passione dei videogiochi. Con un grande seguito sui social, su Twitch vanta oltre 260.000 follower. Nelle sue live si diletta a giocare ai suoi titoli preferiti e in questi giorni potrete vederlo cimentarsi a Phasmophobia, uno dei giochi horror del momento in cui si vestono i panni di un cacciatore di fantasmi, all’interno di ambientazioni oscure e spettrali. Più si avanza nel gioco e più l’esperienza diventa spaventosa! Una vera e propria sfida per gli appassionati del genere da vivere assieme a Delux.

Inoltre, per gli appassionati di cinema, c’è anche l’opzione Watch Party, con la quale le diverse community potranno guardare i film e le serie TV di Prime Video assieme agli streamer direttamente su Twitch! Il catalogo offre tantissimi contenuti horror, perfetti per passare una settimana da brividi: Halloween, la celebre saga con protagonista Michael Myers, Fear the Walking Dead, la serie spin-off di The Walking Dead, Hellraiser, un cult del cinema horror direttamente dagli anni ’80 e molti altri ancora.

Leggi su insidethegame.home.blog