Transformers: Battlegrounds disponibile per console e pc

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, in collaborazione con Hasbro Inc., una società globale nel settore dell’intrattenimento e del gioco, Outright Games, il celebre produttore mondiale di contenuti d’intrattenimento interattivi per la famiglia, e lo sviluppatore britannico Coatsink, annunciano il lancio di TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS su console e PC.





Questo nuovo titolo del franchise di Transformers consentirà ai giocatori di affrontare alcuni intensi combattimenti tattici con una storia originale che saprà conquistare i fan di Transformers di ogni età. TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC Digital.





TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS è un nuovo gioco di combattimenti tattici, che include tutti i personaggi preferiti dai fan del franchise di Transformers, tra cui Bumblebee, Optimus Prime, Grimlock, Starscream e Megatron,impegnati a combattere per il controllo dell’AllSpark in modalità giocatore singolo e cooperativa. I combattimenti si svolgono attraverso una serie di vari livelli in celebri luoghi del franchise, come Central City e Cybertron, dove i giocatori potranno assumere il comando della propria squadra e combattere insieme per salvare (o distruggere) la galassia.

È possibile scegliere tra la Standard Edition o la Digital Deluxe Edition del gioco. La Digital Deluxe Edition include il gioco base, che si trova anche nella Standard Edition, oltre a elementi cosmetici bonus per il personaggio, tra cui quattro nuovi pacchetti di skin, e l’esclusiva modalità di gioco arcade CUBE. La modalità CUBE mette Autobot e Decepticon gli uni contro gli altri in una delle quattro ambientazioni in stile arena, in cui dovranno combattere e usare tutte le proprie abilità speciali per controllare il Cubo.

Caratteristiche principali

GUIDA GLI AUTOBOT – Comanda Bumblebee, Windblade, Optimus Prime e altri eroi in alcuni combattimenti tattici davvero avvincenti.

DALLA TERRA A CYBERTRON – Distruggi ed esplora città, foreste, deserti e altro ancora in alcune missioni esplosive.

MIGLIORA LE TUE ABILITÀ – Comandi intuitivi e tre livelli di difficoltà metteranno alla prova sia i principianti che i giocatori più esperti.

MULTIPLAYER IN LOCALE – Fai squadra con un amico o affrontalo in partite stile arcade.

“Siamo molto lieti di aver avuto l’opportunità di collaborare con Hasbro per creare un nuovo titolo di questo franchise davvero iconico”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Siamo cresciuti con l’universo dei Transformers, perciò siamo davvero entusiasti di essere stati coinvolti nella pubblicazione del gioco.”

“Nel corso degli anni, il franchise di Transformers ha abbracciato molte forme diverse di intrattenimento ed è sempre fantastico avere un nuovo gioco con tutti i bot preferiti dai fan”, ha dichiarato Mark Blecher, vicepresidente senior Corporate Strategy and Business Affairs di Hasbro. “È un momento emozionante per il settore dei videogiochi e siamo molto felici di lanciare un nuovo titolo che saprà divertire i fan di ogni età.”

Il franchise di Transformers, iniziato con una linea di giocattoli per poi passare a una serie TV dedicata negli anni ’80, è cresciuto molto fino a diventare un marchio globale molto popolare e apprezzato da intere generazioni. Il franchise ha prodotto più di 10 film indipendenti e svariati videogiochi, che hanno continuato a renderlo sempre molto familiare.

